Tunisie: Un oiseau mystérieux observé à Djerba - Un expert explique son origine

L'oiseau apparu récemment dans une vidéo tournée sur l'île de Djerba n'est ni rare ni inhabituel. Il s'agit du guêpier d'Europe, un oiseau migrateur qui a fait une halte sur l'île durant son parcours entre l'Europe et l'Afrique, a expliqué le président de l'Association tunisienne des sciences ornithologiques, Ridha Aouni.

Intervenant sur Diwan FM, l'expert a précisé que l'oiseau effectuait sa migration automnale depuis l'Europe vers l'Afrique centrale, où il passe la saison hivernale. Après avoir traversé la Méditerranée depuis la Sicile en direction de Djerba, il s'est posé de nuit dans une exploitation agricole pour se reposer, en raison de la fatigue liée à son long déplacement.

Le guêpier d'Europe est un oiseau aux mœurs nocturnes. Il passe généralement la journée sous les arbres et dans la végétation, avant de sortir après le coucher du soleil pour chasser des insectes en vol.

L'aspect inhabituel de l'oiseau, qui a suscité la curiosité de nombreux citoyens, s'explique notamment par l'ouverture importante de son bec, qui peut dépasser quatre centimètres. Cette caractéristique lui permet d'ingérer de grandes quantités de nourriture.

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Un rôle important dans l'équilibre écologique

Ridha Aouni a également souligné le rôle écologique de cette espèce dans l'équilibre naturel. En consommant d'importantes quantités d'insectes, notamment des moustiques, elle contribue à la régulation de leurs populations.

Le président de l'association a, par ailleurs, démenti l'appellation « oiseau d'Ababil » attribuée par certains citoyens à l'oiseau observé à Djerba. Il a expliqué que le terme « Ababil » ne désigne pas une espèce précise, mais renvoie, sur le plan linguistique, à des groupes ou des nuées successives.

La Tunisie abrite, selon l'expert, trois espèces de cet oiseau. La première, le guêpier d'Europe, niche dans l'extrême nord du pays avant d'entamer sa migration. La deuxième, le guêpier à joues rouges, est présente du Nord jusqu'aux environs du gouvernorat de Kébili. La troisième espèce est essentiellement présente dans les régions désertiques et niche notamment à Douz, Tataouine et Ksar Ghilane.E