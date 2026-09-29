Tunisie: Ghardimaou - Fermeture d'une pâtisserie après une intoxication collective de 19 personnes

Les services sécuritaires et sanitaires de la région de Ouerghache, relevant de la délégation de Ghardimaou (gouvernorat de Jendouba), ont ordonné la fermeture provisoire d'une pâtisserie locale.

Cette décision fait suite à l'enregistrement de 19 cas d'intoxication alimentaire après la consommation de pâtisseries, a confirmé Lotfi Ayari, coordinateur régional de l'Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA).

Intervenant sur Jawhara FM, Lotfi Ayari a précisé que « tous les patients ont convenu avoir consommé des mille-feuilles provenant du même établissement et le même jour ».

Il a également indiqué que, dans un premier temps, les blessés ont été orientés vers l'hôpital local de Ghardimaou avant d'être transférés vers l'Hôpital régional universitaire de Jendouba. Sur place, ils ont reçu les premiers soins et l'assistance médicale nécessaire : certains ont pu quitter l'établissement, tandis que d'autres ont été maintenus en observation pour poursuivre leur traitement.

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Enfin, le responsable a souligné que l'ensemble des denrées présentes dans le commerce incriminé a été saisi, dans l'attente des résultats des inspections, des analyses et des enquêtes en cours.