Sénégal: Cimetières Keur Gou Mack de Diourbel - Un livreur de pain retrouvé mort par pendaison

29 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Oumar Bayo Ba

Les habitants du quartier Médinatoul de Diourbel se sont réveillés dans la consternation ce mardi après la découverte tragique d'un suicide par pendaison d'un homme âgé de 45 ans. Le drame a eu lieu à l'intérieur du cimetière de Keur Gou Mack.

Le défunt a été découvert par les fidèles musulmans qui faisaient leur ziara quotidienne. Ils ont ensuite informé les membres du Dahira Khidmatoul Khadim (chargé de la gestion du cimetière, l'imam ratib de la mosquée de Keur Gou Mack (Tafsir Diop), le commissariat central de Diourbel et la 22ème compagnie d'incendie et de secours de Diourbel.

Les policiers et les sapeurs-pompiers ont procédé à l'enlèvement du corps qu'ils ont déposé à la morgue de l'hôpital régional Heinrich Lubcké de Diourbel. La victime s'appelle Mbaye Nguirane, originaire de Touba. Il résidait au sous-quartier de Keur Serigne Mbaye Sarr et exerçait le métier de livreur de pains auprès d'une boulangerie de la place. Les sapeurs-pompiers ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de ce suicide par pendaison.

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