Afrique: Eliminatoires CAN 2027 / 2e Journée / Tunisie-Botswana (2-2) - Hors sujet

Mouïne Chaâbani a opéré hier soir six changements, en titularisant Nasraoui, Maaloul, Ltaief, Laidouni, Ben Slimane et Mastouri. Sans round d'observation, nous joueurs sont entrés dans le vif du sujet, imposant leur rythme de jeu à leur adversaire.

Une première tentative à la 8' quand Mastouri se faufile sur la gauche, tente un tir, mais sans difficulté dans les mains du portier botswanais. Cela dit, on a eu droit à une frayeur dans le camp tunisien quand Dahmen renvoie mal la balle, Gape Mohutsiwa en profite. Heureusement que sa puissante frappe s'écrase sur le poteau gauche (11'). Une première erreur de la défense.

Notre team nationale réplique quelques minutes plus tard : Ali Maâloul se faufile sur la gauche, tire en retrait pour Ben Slimane dont la frappe est dégagée avant que Laidouni ne tente sa chance (27').

Et alors que notre sélection dominait les débats, une deuxième erreur de notre défense s'est avérée, cette fois-ci, fatale : Thero Setsile centre de la droite, Arous tente de s'interposer mais laisse filer la balle. Thatayaone Kgamanyane, plus rapide que Mohamed Nasroui, trompe Aymen Dahmen (38').

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La réaction des nôtres ne s'est pas fait attendre : Ismael Gharbi tire en profondeur pour Montassar Tabli qui prend le temps de contrôler la balle en pleine surface avant de servir sur un plateau Hazem Mastouri. Ce dernier reprend de la tête directement dans les filets ( 43').

En deuxième mi-temps, nos joueurs ont repris les débats, déterminés à en découdre au plus vite : Sayfallah Ltaief centre de la droite. La balle est perdue par un défenseur adverse avant de tomber devant Hazem Mastouri qui, nez à nez avec le portier botswanais, ne laisse pas filer l'opportunité et d'un tir du pied droit loge la balle directement dans les filets (49').

Mais la joie des Tunisiens a été de courte durée. Encore une erreur défensive : Gape Mohutsiwa sert Lebogang Ditsele dans le dos des défenseurs, le plaçant nez à nez avec Dahmen, qui, impuissant, se fait lober (60').

Nos joueurs ne sont pas parvenus à revenir dans le match. Hormis l'exploit de Hazem Mastouri à deux reprises, tout est à revoir dans les trois compartiments. Le résultat nul d'hier soir compromet sérieusement nos chances de qualification à la prochaine CAN.