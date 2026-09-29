Tunisie: Suisse - Des étudiants tunisiens mettent la culture nationale à l'honneur à Lausanne

Des étudiants tunisiens poursuivant leurs études en Suisse ont représenté la Tunisie, la semaine dernière, à l'occasion de la "Semaine des associations 2026", organisée par l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Selon un communiqué de l'ambassade de Suisse en Tunisie publié lundi sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, un stand aux couleurs de la Tunisie a été aménagé dans le cadre de cet événement.

Les étudiants tunisiens ont notamment présenté un espace consacré à la gastronomie tunisienne et organisé un quiz autour de la culture et de l'histoire de la Tunisie, permettant ainsi aux participants de découvrir différents aspects du patrimoine national.

Organisée par l'EPFL, la "Semaine des associations" vise à permettre aux étudiants de découvrir les nombreuses possibilités offertes par la vie associative. L'événement met notamment en avant des activités liées au sport, à la diversité culturelle, à l'engagement environnemental, au développement des compétences transversales et à la préparation à la vie professionnelle.