Tunisie: Octobre Rose / Cancer du sein - Le dépistage précoce augmente les chances de guérison

La campagne nationale « Octobre Rose » 2026 pour le dépistage du cancer du sein débutera demain, mercredi 30 septembre 2026, avec un lancement officiel depuis l'avenue Habib Bourguiba, dans la capitale.

Dans une intervention sur les ondes de la Radio Nationale, la déléguée régionale de la famille et de la population de l'Ariana, le Dr Samira Karboul, a souligné que le dépistage précoce augmente considérablement les taux de guérison de la maladie.

Elle a indiqué que le programme du mois d'octobre rose comprend l'organisation de campagnes de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein à travers les délégations régionales de l'Office réparties sur 24 gouvernorats. Ces actions s'appuieront sur des services fixes et des unités mobiles afin de rapprocher les services de santé des femmes et de leur permettre de bénéficier d'examens gratuits.

Elle a également noté qu' »Octobre Rose » verra la participation de la clinique mobile « Mamo Life », dédiée au dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus.

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Il convient de noter que le cancer du sein occupe la première place chez les femmes en Tunisie, avec environ 4 400 cas enregistrés en 2024. En comparaison, le cancer du poumon occupe la première place chez les hommes avec environ 3 000 cas, tandis que le cancer colorectal arrive en deuxième position avec 2 300 nouveaux cas chez les hommes et 1 940 nouveaux cas chez les femmes.