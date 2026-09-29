Tunisie: Kairouan - Un sanglier sème la panique au quartier Ichbilya

Le soir du 24 septembre 2026, alors que les cafés étaient bondés et que les commerce étaient encore ouverts, un sanglier apeuré a foncé vers les citoyens attablés et provoqué la terreur au sein du quartier Ichbilya (Kairouan-Nord).

Et il a fallu l'intervention des agents de la police municipale pour, d'une part, stopper cet animal sauvage, d'autre part, pour calmer les habitants choqués par cet incident insolite qui aurait pu provoquer des dégâts et des blessures.

Rappelons, dans ce contexte, que dans plusieurs villages du gouvernorat de Kairouan, notamment dans les délégations de Nasrallah, Oueslatia, Hajeb El Ayoun, des chacals et des sangliers descendent souvent le soir des montagnes, attaquent le bétail et font des ravages dans les champs en saccageant toutes les plantes et en massacrant les jeunes arbres au grand dam des fellahs qui ont vainement usé de tous les moyens pour effrayer ces bêtes dévastatrices.

Par ailleurs, les enfants et les personnes âgées passent des nuits blanches, hantés par les grognements de ces mammifères sauvages massifs, heureux de la nourriture retrouvée dans les vergers, les champs et même dans les agglomérations à forte densité urbaine.

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Face à cette situation, tous les agriculteurs lancent un appel aux responsables afin d'organiser des battues pour lutter contre la prolifération de ces animaux sauvages.