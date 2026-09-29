Afrique du Nord: Santé numérique - La Tunisie renforce sa coopération avec l'Algérie, la Libye et la Mauritanie

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, s'est entretenu lundi à Tunis avec ses homologues algérien, mauritanien et libyen, à l'occasion de leur participation à la conférence internationale « TeleHealth Connect 2026 ».

Les discussions ont porté notamment sur le développement de la coopération dans le domaine de la télémédecine, la formation des personnels de santé et l'échange d'expertises, dans le but de rapprocher les services de santé des citoyens et d'améliorer la prise en charge des patients, selon un communiqué du ministère de la Santé.

La Tunisie accueille du 29 septembre au 1er octobre la conférence internationale sur la santé numérique « TeleHealth Connect 2026 », avec la participation de représentants de plus de 30 pays, ainsi que de responsables, experts et représentants d'organisations et d'institutions internationales et régionales.

La conférence vise à définir des stratégies, développer des partenariats et renforcer la gouvernance et les mécanismes de financement dans le domaine de la santé numérique, au service des citoyens et de l'équité en matière d'accès aux soins.

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Les participants doivent également examiner les perspectives de la transformation numérique du secteur de la santé et le rôle de l'intelligence artificielle, des données et des technologies dans l'amélioration des services de santé.

Durant trois jours, la conférence sera consacrée à l'échange d'expériences et d'expertises sur l'avenir de la santé numérique, la télémédecine, l'intelligence artificielle, la gouvernance des données, la cybersécurité, les infrastructures et le financement, ainsi qu'à l'identification de mécanismes permettant de renforcer les partenariats internationaux.