Tunisie: Alerte Sonede - Coupure d'eau dans ces régions à partir de ce soir

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a annoncé des perturbations et coupures d'eau potable, mercredi, 30 septembre, à partir de 18h00, dans plusieurs régions des gouvernorats de Médenine, Tataouine et Gabès.

Selon un communiqué publié, lundi soir, ces perturbations résultent de travaux de maintenance préventive programmés à la station de dessalement de Zarat. Les secteurs en altitude et en bout de réseau seront les plus affectés. Les perturbations concerneront les délégations de Médenine Nord, Médenine Sud, Djerba, Ben Guerdane et Sidi Makhlouf dans le gouvernorat de Médenine. Pour le gouvernorat de Tatatouine, les délégations visées sont Tataouine Nord, Tataouine Sud et Ghomrassen.

S'agissant du gouvernorat de Gabès, la ville de Gabès ainsi que les délégations de Mareth et Gabès Sud seront touchées par ces perturbations. La reprise progressive de l'alimentation en eau potable est prévue, jeudi, 1er octobre, à partir de 22h00, à l'issue des travaux conduits en continu.