Madagascar: Manakara - Un homme retrouvé mort dans un bungalow

Un homme de 53 ans a été retrouvé mort dans un bungalow à Andregna, Manakara, dans la matinée du vendredi 25 septembre 2026. Il exerçait le métier de menuisier et résidait à Maroalakely. Selon les responsables locaux, il était un client bien connu de cet établissement.

Le chef du fokontany a alerté la Police vers 10 heures du matin, après avoir constaté que l'homme n'était pas sorti de sa chambre. Des policiers du commissariat de Manakara se sont immédiatement rendus sur place, accompagnés d'un médecin du CSB II de Maroalakely.

Le corps a été retrouvé allongé sur le lit. Des traces de liquide ont été observées au niveau de sa bouche ainsi que des marques d'humidité sur le lit.

Selon les informations recueillies sur place, l'homme serait arrivé dans ce lieu d'hébergement dans la nuit de jeudi à vendredi, accompagné d'une femme. Des signes de consommation d'alcool ont été relevés dans la chambre. En revanche, le responsable des lieux n'a pas remarqué à quel moment la femme qui l'accompagnait avait quitté l'établissement.

Les circonstances exactes de son décès restent pour le moment inconnues. La Police recherche actuellement la femme qui était la dernière personne à l'avoir accompagné.