Madagascar: La dépouille de Maître Kira arrive à Toliara

Le cortège funèbre a pris la Route nationale 7 pour rejoindre Toliara. La dépouille mortelle a été accueillie à Andatabo, à une quinzaine de kilomètres, à l'entrée de la ville. Des familles, des sportifs et footballeurs, des familles sont venus accueillir l'ancienne star du football malgache dont un stade à Toliara porte son nom.

La direction régionale de la Jeunesse et des Sports Atsimo Andrefana a mobilisé les habitants de Toliara à venir l'accueillir depuis Andatabo, et tout au long du trajet menant à la ville, notamment à Ankilimarovahatse, Andabizy, Sanfily, l'avenue Monja Jaona. Les médias locaux, télévisions et radios ont relayé le programme sur l'accueil de la dépouille mortelle. Le corps de Michel Kira a rejoint son domicile familial à Besakoa où il avait habité presque de tout son vivant.

Des autorités telles que le chef de la région Atsimo Andrefana, le vice-président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Toliara et de simples habitants sont venus se recueillir devant la dépouille de l'ancien footballeur. La famille a annoncé hier que Michel Kira fera l'objet d'une veillée funèbre jeudi soir au stade municipal de Toliara qui porte son nom, « le stade Maître Kira », à Andaboly. Le lendemain, vendredi matin, le corps de l'ancien capitaine de Club M sera inhumé à Ankiriho Belalanda, district de Toliara II.