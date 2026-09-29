Tunisie: Mellassine - Deux personnes interpellées dans le cadre de l'enquête sur l'agression présumée d'une mineure

29 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Les unités sécuritaires spécialisées ont ouvert une enquête sur une affaire d'agression sexuelle présumée visant une adolescente de 16 ans, dans la région de Mellassine, à Tunis. Les faits seraient accompagnés de violences, de contrainte et de l'utilisation de substances stupéfiantes.

Selon les premières données disponibles, les soupçons se sont portés sur deux jeunes hommes qui se trouvaient en compagnie de la mineure au moment des faits présumés. Toujours en fuite, ils ont été inscrits sur la liste des personnes recherchées.

Dans le cadre de cette même affaire, un infirmier et une deuxième personne ont été interpellés. Ils sont soupçonnés d'avoir dissimulé les faits et d'y avoir pris part.

D'après les éléments recueillis, l'infirmier aurait prodigué des soins à l'adolescente au domicile de l'un des suspects. La deuxième personne interpellée serait, quant à elle, un proche de l'un des deux jeunes hommes recherchés.

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Les deux personnes arrêtées ont été remises à la brigade spécialisée dans les enquêtes sur les crimes de violence relevant de la Garde nationale, chargée de poursuivre les investigations.

La victime toujours hospitalisée

L'adolescente, actuellement hospitalisée, n'a pas encore été entendue par les enquêteurs. Les investigations se poursuivent afin d'établir avec précision les circonstances des faits et les responsabilités éventuelles.

Une deuxième enquête a également été ouverte à la suite d'incidents survenus lors de l'intervention des unités sécuritaires sur les lieux. Celles-ci auraient été prises pour cible par des jets de pierres et d'autres projectiles solides.

Selon les mêmes informations, la mère de l'adolescente avait signalé sa disparition le 20 septembre 2026. Elle avait indiqué que sa fille avait quitté le domicile la veille, le 19 septembre, après l'avoir informée qu'elle comptait se rendre dans un café.

La mère a également précisé avoir tenté à plusieurs reprises de joindre sa fille par téléphone, sans parvenir à la contacter, avant d'alerter les unités sécuritaires et de signaler sa disparition.

L'enquête se poursuit sous la supervision des autorités judiciaires compétentes afin de déterminer les circonstances exactes de l'affaire.

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