Afrique de l'Ouest: Tafouk TV : L'AES lance sa télévision commune pour renforcer sa présence médiatique

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont lancé Tafouk TV, la télévision commune de la Confédération des États du Sahel (AES). Présentée par ses promoteurs comme un instrument de « souveraineté informationnelle », la chaîne entend porter les initiatives de la Confédération et promouvoir les cultures et les langues de l’espace sahélien.

La Confédération des États du Sahel renforce son dispositif médiatique. Tafouk TV, télévision commune au Burkina Faso, au Mali et au Niger, a commencé la diffusion régulière de ses programmes le 16 septembre 2026.

La création de la chaîne avait été formalisée par un accord signé le 21 décembre 2025 à Bamako entre les trois États. Son conseil d’administration a ensuite été installé en juin 2026 dans la capitale malienne, avant le lancement de ses programmes en septembre.

Pour les autorités des trois pays, Tafouk TV doit permettre à la Confédération de renforcer sa capacité à produire et diffuser ses propres contenus, tout en donnant davantage de visibilité à ses politiques et à ses positions sur les grands enjeux régionaux.

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« Nous devions riposter, afin que ces plateformes puissent diffuser notre propre discours », a déclaré le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, lors du lancement, dans des propos rapportés par TRT Afrika.

Un média au cœur de la stratégie de communication de l’AES

Le lancement de Tafouk TV intervient dans un contexte de tensions persistantes entre les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger et plusieurs médias internationaux, notamment français, dont les autorités des trois pays contestent régulièrement le traitement de l’actualité sahélienne.

Dans ce contexte, les États membres de l’AES ont fait de la communication un nouvel axe de leur coopération, avec l’ambition affichée de renforcer leur autonomie dans la production et la diffusion de l’information.

Cette orientation se retrouve dans certains programmes proposés par la nouvelle chaîne. Parmi eux figure « Brigade d’intervention en communication », une émission dont l’identité visuelle associe une caméra, un micro et un stylo à un bouclier ailé.

Pour sa première émission, le programme a notamment reçu Franklin Nyamsi, essayiste et influenceur panafricaniste connu pour son soutien à l’AES. Son intervention a notamment porté sur le traitement de l’actualité sahélienne par les médias français.

Cet exemple illustre la place que Tafouk TV entend accorder aux questions liées au traitement médiatique de l’actualité sahélienne et, plus largement, aux enjeux d’information et de communication dans la région.

Une identité sahélienne revendiquée

Le nom Tafouk, qui signifie « Soleil » en tamasheq, renvoie aux références culturelles de l’espace sahélien. L’identité visuelle et sonore de la chaîne puise également dans le patrimoine régional : son générique s’inspire notamment de la musique traditionnelle des chasseurs Dozo.

La chaîne entend accorder une place importante aux langues nationales, aux cultures, aux traditions et aux réalités des pays de l’espace sahélien.

Accessible également en ligne, elle cherche à toucher un public au Burkina Faso, au Mali et au Niger, mais aussi plus largement en Afrique de l’Ouest.

Une nouvelle étape dans la construction de l’AES

La création de Tafouk TV s’inscrit dans le processus de consolidation des institutions communes au Burkina Faso, au Mali et au Niger.

Initialement créée en septembre 2023 autour d’un mécanisme de défense collective, l’Alliance des États du Sahel a progressivement élargi son champ d’action à la diplomatie, à l’économie, à la communication et à d’autres secteurs de coopération.

En parallèle de Tafouk TV, les trois pays ont également créé une radio confédérale, Daandè Liptako, autre composante de leur dispositif médiatique commun.

À travers ces nouveaux médias, les autorités de l’AES entendent disposer de leurs propres canaux pour communiquer sur les politiques de la Confédération, promouvoir les cultures sahéliennes et renforcer leur présence dans l’espace médiatique régional.