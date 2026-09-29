Tunisie: Startups et PME innovantes - Le Kef ouvre la tournée régionale 2026

La deuxième tournée régionale du projet « Startups et PME innovantes » a débuté ce lundi 28 septembre au Kef. Financé par la Banque mondiale, le projet est mis en oeuvre par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), en collaboration avec Smart Capital.

Cette tournée poursuit les efforts du projet pour améliorer l'accès des startups et des PME innovantes au financement et soutenir un écosystème entrepreneurial plus dynamique, inclusif et interconnecté sur l'ensemble du territoire tunisien.

Le Kef marque le lancement officiel de la tournée 2026, qui se poursuivra à Monastir le 6 octobre, à Gafsa le 22 octobre et à Zarzis le 23 octobre. Elle fait suite à la première tournée, organisée en 2025 à Bizerte, Kairouan, Sfax et Gabès.

La rencontre a été ouverte par Mme Inès Hermassi, déléguée du chef-lieu du gouvernorat, représentant le gouverneur du Kef, M. Walid Kaâbia. Mme Néjia Gharbi, directrice générale de la CDC, et M. Tarek Triki, directeur général de Smart Capital, y ont également pris part, aux côtés de représentants de l'écosystème régional de l'entrepreneuriat, de l'innovation, du financement et de l'accompagnement.

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Rapprocher l'information et les mécanismes de financement des entrepreneurs en région

L'étape du Kef a permis aux participants de découvrir directement les dispositifs et programmes destinés aux startups et aux PME innovantes : le Startup Act, le parcours d'obtention du Startup Label, ainsi que les différents mécanismes de financement, d'investissement et d'accompagnement.

Les présentations ont porté sur le programme Flywheel, les mécanismes AIR et AIR², le fonds InnovaTech, destiné au financement des PME innovantes, ainsi que sur le fonds de fonds ANAVA et les fonds d'investissement qu'il soutient. Ces instruments répondent aux besoins des entreprises à différents stades de leur développement. ANAVA vise notamment à soutenir des fonds qui investissent à leur tour dans les startups.

Plusieurs fonds et acteurs de l'investissement ont participé à la rencontre, parmi lesquels Flat6Labs, 216 Capital, Medin Fund et Go Big Partners. Les porteurs de projets ont ainsi pu échanger directement avec des acteurs du financement et de l'investissement.

Une diversité de participants et des besoins clairement exprimés

Les inscriptions ont révélé une diversité géographique, avec des participants venus du Kef, de Jendouba et de Siliana. Les projets représentés relevaient notamment des technologies numériques, de l'éducation numérique, de la technologie immobilière, de l'industrie, de l'agriculture, de la valorisation des plantes aromatiques et médicinales, de l'apiculture, des plateformes numériques et culturelles, ainsi que de la finance et de l'investissement.

Les principales attentes exprimées concernaient l'accès au financement, une meilleure compréhension des mécanismes de soutien disponibles, la mise en réseau et l'accès à un accompagnement adapté.

Ces échanges confirment l'importance d'aller à la rencontre des acteurs dans les régions et de les écouter, afin de leur apporter une information fiable et de relier leurs besoins aux dispositifs de financement et d'accompagnement existants.

Du Kef à l'investissement : le parcours de Fabskill

Originaire du Kef, Fabskill illustre le parcours de développement que le projet souhaite encourager dans les régions. La startup a d'abord obtenu le Startup Label, puis bénéficié du programme AIR², avant de réaliser une levée de fonds auprès de Go Big Partners.

Son parcours montre comment une startup créée en région peut accéder progressivement à l'accompagnement, au financement et à l'investissement. En collaboration avec les différents acteurs de l'écosystème, le projet ambitionne de contribuer à l'émergence d'un plus grand nombre de startups innovantes au Kef et de les aider à se développer.

Écouter les défis des entrepreneurs : une composante essentielle de la tournée

L'étape du Kef ne s'est pas limitée à la présentation des mécanismes de financement. Elle a également offert un espace de dialogue direct entre entrepreneurs, porteurs de projets, investisseurs, structures d'accompagnement et acteurs publics.

Les discussions ont porté sur plusieurs questions concrètes : les conditions d'obtention du Startup Label et du Pré-label, l'accès au financement et à l'investissement, l'accompagnement aux différentes étapes de croissance de l'entreprise, ainsi que les défis liés à l'expansion vers les marchés étrangers.

Les participants ont également soulevé les difficultés relatives au change et aux transactions financières, qui peuvent freiner la croissance et le développement international des startups. Ces échanges appellent à poursuivre le dialogue entre les acteurs de l'écosystème et à rechercher des solutions facilitant le développement des entreprises innovantes.

Construire des écosystèmes régionaux capables d'attirer et de retenir les talents

La tournée régionale s'inscrit dans une vision selon laquelle l'innovation ne se limite pas à la capitale. Elle s'appuie aussi sur les universités, les compétences, les spécificités économiques et sectorielles et les ressources propres à chaque région. En réunissant les acteurs locaux autour des dispositifs de financement et d'accompagnement, le projet entend contribuer à une dynamique régionale durable de l'innovation.

L'objectif va au-delà du financement des projets : il s'agit aussi d'attirer les talents et de les retenir dans les régions, de les encourager à entreprendre et à investir, et de leur permettre de développer leurs projets depuis la Tunisie. Cette démarche vise à renforcer les liens entre entrepreneurs, investisseurs, universités, structures d'accompagnement et tissu économique local.

Le projet travaille également avec les différents acteurs de l'écosystème au renforcement des capacités des structures régionales d'accompagnement (SSO), afin qu'elles puissent mieux préparer et accompagner les porteurs de projets et les orienter vers les possibilités de financement et d'investissement adaptées.

Le Kef : le début d'un travail et de suivi

La rencontre du Kef s'est conclue par des échanges riches et des propositions reflétant les spécificités de la région et les attentes de ses acteurs. Le travail se poursuivra au-delà de cette journée : le projet assurera le suivi des propositions et des besoins exprimés et se concertera avec les différents partenaires sur les initiatives et solutions à développer au profit de l'écosystème entrepreneurial et de l'innovation au Kef.

La tournée régionale du projet « Startups et PME innovantes » se poursuivra en octobre à Monastir, Gafsa et Zarzis, selon la même démarche de proximité, d'écoute et de mise en relation des porteurs de projets avec les possibilités qui leur sont offertes.