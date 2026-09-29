Tunisie: Emirats Arabes Unis - Une délégation du ministère de l'Intérieur à Abou Dhabi pour renouveler les cartes d'identité des Tunisiens

29 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

L'ambassade de la République tunisienne à Abou Dhabi a annoncé qu'une délégation technique relevant du ministère de l'Intérieur entamera ses missions au siège de l'ambassade du 1er au 5 octobre 2026. Cette mission vise à assurer les opérations d'établissement, de renouvellement et de remplacement des cartes d'identité nationale au profit des membres de la communauté tunisienne résidant aux Émirats arabes unis.

L'ambassade a précisé que ces services seront assurés le jeudi 1er octobre de 9h00 à 14h30, les vendredi, samedi et dimanche 2, 3 et 4 octobre de 9h00 à 14h00, et se poursuivront le lundi 5 octobre de 9h00 à 14h30.

L'ambassade a invité les membres de la communauté concernés à profiter de ces prestations durant la période indiquée.

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