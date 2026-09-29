Tunisie: Easy Export - 71 entreprises adhérentes et 6.200 colis exportés depuis octobre 2025

Le ministre du Commerce et du développement des exportations, Samir Abid a annoncé, mardi, à Tunis, le lancement des rencontres régionales de sensibilisation sur le programme national« Easy Export » visant à faciliter les exportations pour les petites et moyennes entreprises via le réseau postal.

Intervenant lors la rencontre « Easy Export Days - Export & Grow », Abid a souligné que cette série de rencontres qui se veut une plateforme d'échange direct avec les entreprises et les acteurs économiques, se tiendra à Tunis, Sousse, Sfax, Gabès et au Kef.

Ils permettront d'expliquer les différentes étapes et procédures du programme Easy Export, de répondre aux questions des entreprises et des artisans, d'écouter leurs préoccupations et les défis auxquels ils sont confrontés et d'identifier les solutions adaptées, a-t-il précisé.

Et d'ajouter que l'organisation de ces rencontres dans le cadre d'une approche régionale, témoigne de l'intérêt porté au développement d'un accès équitable aux services d'exportation.

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Concrètement, ces rencontres offriront également l'opportunité de comprendre les spécificités économiques de chaque région et d'identifier les produits et les activités prometteurs à l'exportation, a-t-il expliqué. Ceci contribuera à valoriser les avantages comparatifs des régions et à mieux les intégrer au cycle économique et commercial international, a-t-il encore dit.

Outre ses avantages au niveau de la simplification des procédures, Easy export s'inscrit dans le cadre d'une approche visant à transformer la culture même de l'exportation, a indiqué Abid.

L'exportation n'est pas destinée aux grandes entreprises, elle représente également une opportunité pour toute entreprise disposant d'un produit commercialisable et compétitif, ainsi que pour tout artisan, petit entrepreneur ou jeune entreprise souhaitant développer ses activités et accéder aux marchés internationaux, a-t-il appuyé.

Le ministre a, dans ce cadre, rappelé qu'environ 960 mille Petites et moyennes entreprises (PME) sont actives en Tunisie, soit plus de 80 % du tissu économique et contribuent à plus de 50 % du produit intérieur brut (PIB).

De son côté, le directeur du commerce électronique à la Poste Tunisienne et chef du projet « Easy Export », Yosri Bachouch a fait savoir que depuis la réactivation du programme en octobre 2025, quelque 71 entreprises, dont 90% sociétés opérant dans les domaines de l'artisanat et de l'agroalimentaire, ont adhéré au dit programme.

Les sociétés bénéficiaires ont envoyé à l'étranger environ 6200 colis postal, dont 60% ont été acheminés vers les USA.

Pour le responsable, l'objectif pour la prochaine période est d'inciter les entreprises à adhérer davantage au programme, et ce, via les rencontres de sensibilisation.

Les efforts seront axés également sur la généralisation des guichets uniques qui sont actuellement au nombre de 11 pour toucher toutes les régions du pays, outre la digitalisation du process Easy Export afin de permettre aux entreprises d'effectuer les procédures du commerce extérieur et d'exportation à partir de leurs ateliers ou sites de production, a-t-il encore dit.

Le directeur du développement du commerce électronique au ministère du Commerce, Khabeb Hadhri a rappelé que le programme s'adresse aux entreprises tunisiennes résidentes; à savoir les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les startups, ainsi que les artisans titulaires d'une carte professionnelle.

Il offre des solutions permettant d'accompagner les bénéficiaires dans les opérations d'export et d'améliorer leur compétitivité à l'international, à travers le réseau postal, a précisé le responsable.

Et d'ajouter que parmi les avantages du programme figurent notamment, une subvention couvrant jusqu'à 50 % des frais de transport postal liés à l'exportation, le Guichet Unique regroupant les principales structures intervenantes pour accomplir les procédures d'exportation et le portail Web contenant les informations et les procédures nécessaires. Easy Export qui s'inscrit dans le cadre du projet « Commerce électronique et commerce numérique dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord », est cofinancé par l'Union européenne (UE) et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) .

Il est mis en oeuvre par l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et le Centre du commerce international (ITC) en partenariat avec le ministère du commerce et du développement des exportations.