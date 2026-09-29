Afrique: Qualifications CAN U23 / Tunisie-Bénin (Ce soir à 19h00) - Prendre option

Pour passer le cap du premier tour préliminaire et comme il s'agit d'une élimination directe en aller-retour, il vaut mieux prendre une belle option, ce soir à Sousse.

La Presse -- En football, il y a des matchs qu'il est impératif de gagner, au risque de se compliquer la tâche pour la suite du parcours. Notre sélection nationale U 23, conduite par Anis Boujelbene, est appelée ce soir à sortir le grand jeu pour venir à bout de son homologue béninoise, son premier adversaire dans la campagne des éliminatoires de la CAN.

La campagne des qualifications de la CAN U23 se déroule en trois tours préliminaires à élimination directe en aller-retour. Ce tournoi qualificatif déterminera les 7 nations qui accompagneront l'Egypte, pays hôte de la CAN U23-2027.

A noter que la CAN U23-2027 est qualificative pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Deux places sont attribuées au continent africain.

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En prévision de la double confrontation de ce soir contre le Bénin et dont le coup d'envoi sera donné à 19h00 à l'Olympique de Sousse, le sélectionneur national dispose d'un groupe de jeunes talentueux dont Louay Trayi, mais aussi Youssef Herch et Mohamed Amine Allala, médaillés d'argent avec les U21 aux Jeux méditerranéens de Tarente.

Il y a également des joueurs formés ailleurs, à l'instar de l'attaquant Anas Haj Mahmoud qui a fait son apprentissage à Chievo Formation.

Bref, un bon groupe de jeunes talents prometteurs qui ne demandent qu'à faire leurs épreuves.

Des jeunes motivés étant que la sélection U23 est l'antichambre de l'équipe nationale A.

Anis Boujelbene et ses poulains sont amenés à prendre une belle option en prévision de la manche retour, le 5 octobre prochain à partir de 17h00.