Tunisie: ISIE-Siliana - Ouverture des demandes d'accréditation pour le vote de retrait du mandat d'un membre du conseil local

L'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a annoncé, mardi, l'ouverture jusqu'au 8 novembre prochain, de la période de dépôt des demandes d'accréditation des observateurs, journalistes, et invités souhaitant suivre l'opération de retrait du mandat d'un membre du conseil local, représentant de la circonscription locale de l'Imada de Mosrata, relevant de la délégation d'el Aroussa (gouvernorat de Siliana). Le vote est prévu le 15 novembre 2026.

Dans son communiqué, l'ISIE invite toutes les organisations de la société civile, les journalistes locaux et étrangers, les représentants des médias et les invités souhaitant obtenir une accréditation à déposer leur candidature, sous réserve de remplir les conditions requises publiées sur le site internet de l'Instance.

Les demandes peuvent être déposées directement auprès du service des accréditations au siège central de l'ISIE, situé au 5, rue de Sardaigne - Jardins du Lac 1053 Tunis -, soit au siège de l'Instance régionale à Siliana, situé avenue de l'Environnement - Centre de télétravail, 2e étage, 6100 Siliana, du lundi au vendredi selon les horaires administratifs.

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Les demandes peuvent aussi être adressées par courrier recommandé avec accusé de réception aux mêmes adresse, ou par courriel.

L'ISIE a également invité les candidats à remplir le formulaire de demande d'accréditation, téléchargeable auprès du service des accréditations ou sur le site internet de l'ISIE, et à y joindre tous les documents requis.

Les cartes d'accréditation seront remises aux observateurs, journalistes et invités à la date communiquée lors du dépôt des demandes, précise l'ISIE.