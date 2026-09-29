Tunisie: Tragédie à Mhamedia - Le conducteur du camion était mineur et sans permis

De nouvelles informations ont émergé concernant le grave accident de la circulation survenu lundi soir à Mhamedia, dans le gouvernorat de Ben Arous. Le conducteur du camion impliqué dans l'accident est un mineur âgé de 17 ans et conduisait le véhicule sans permis de conduire. Il a été interpellé et placé à la disposition de l'enquête.

L'accident s'est produit à proximité du lycée « Al-Ahdath », lorsqu'un camion roulant à vive allure a percuté plusieurs citoyens et piétons.

Alertées, les équipes de la Protection civile de Ben Arous se sont rendues sur les lieux et ont prodigué les premiers secours à deux élèves blessés dans l'accident. Ces derniers ont notamment subi des fractures et des blessures au visage. Ils ont été transportés en urgence à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Le bilan fait également état de deux femmes décédées sur place des suites de leurs graves blessures. Une autre personne qui se trouvait à bord du camion a subi une fracture à la jambe et a également été transportée à l'hôpital.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident et d'établir les responsabilités.