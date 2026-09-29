Afrique de l'Ouest: Villages d'enfants SOS - Le Président de l'association tunisienne élu à la tête du groupe Afrique de l'Ouest, Centrale et du Nord

29 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le Président de l'association tunisienne des Villages d'Enfants « SOS », mohamed Megdiche, a été élu président du bureau international régional de SOS Villages d'Enfants pour l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Nord (WCNA) , pour une durée d'un an.

Son élection a été effectuée Lors de la réunion annuelle du bureau tenue à Hammamet du bureau, alors que la présidente de l'Association sénégalaise des villages d'enfants « S&S » a été élue vice-présidente, selon un communiqué publié par l'association tunisienne des Villages d'Enfants « S O S »..

Les associations membres de SOS Villages d'Enfants de la région Afrique de l'Ouest, du Centre et du Nord (WCNA) regroupent 28 associations du réseau des Villages d'Enfants « SOS » et oeuvre à renforcer la coopération, l'échange d'expériences et la coordination des efforts au profit des enfants, des jeunes et des familles de la région.

Le communiqué de l'association souligne que cette élection illustre la confiance accordée à l'expérience tunisienne et à son rôle au niveau régional dans le domaine de la protection et de la prise en charge des enfants privés de soutien familial.

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Pour rappel, la Tunisie a accueilli la première réunion annuelle des présidents des conseils d'administration et des directeurs nationaux des Villages d'Enfants « SOS » de la région de l'Afrique de l'Ouest, centrale et du Nord, du 26 au 29 septembre dernier, ayant pour slogan « Chaque enfant a droit à un foyer », avec la participation de 28 associations membres de la région.

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