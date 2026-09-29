Tunisie: Sousse Sud - Un père et son fils arrêtés avec plus de 3 000 comprimés de Lyrica

Les unités sécuritaires relevant du district de Sousse Sud ont réussi à interpeller deux individus, un père et son fils, impliqués dans le trafic de stupéfiants.

Selon les informations recueillies, les suspects utilisaient une voiture et une moto pour faciliter leurs activités illicites et avaient aménagé leur domicile, situé dans un quartier de la zone de Tffala, pour y stocker les quantités de drogue.

Cette opération fait suite à un piège mûrement tendu qui a permis l'arrestation des deux suspects et la saisie d'environ 3 305 comprimés psychotropes de type « Lyrica », ainsi que d'une lame tranchante portant des résidus soupçonnés d'être des substances illicites, a indiqué une source sécuritaire officielle à Mosaïque FM.

Un carnet d'épargne au nom de l'un d'eux, comportant plusieurs opérations de retrait et de dépôt, a également été saisi, de même que la voiture et la moto employées dans le cadre de ce trafic.

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D'après la même source, cette opération s'inscrit dans le cadre de l'application des directives de la hiérarchie sécuritaire visant à organiser des campagnes quotidiennes pour lutter contre toutes les formes de criminalité et d'atteinte à l'ordre public, en particulier le trafic de stupéfiants.