Tunisie: Bizerte célèbre le théâtre de rue - Un ART libre et vivant

Du 2 au 4 octobre, Bizerte transforme ses rues en scène internationale, accueillant pour la première fois un festival de théâtre ouvert sur la Méditerranée.

De la scène à la rue, un théâtre pour tous

Le théâtre de rue est né du désir de sortir l'art dramatique de ses murs pour le rendre accessible à tous. Né dans les années 1960 en Europe, il s'est imposé comme un espace de liberté où le spectacle dialogue directement avec la ville, ses passants et ses bruits. Des festivals comme Aurillac en France ou Chalon dans la Rue ont montré combien cette forme pouvait renouveler la relation entre l'artiste et le public, abolissant la distance et transformant la rue en scène ouverte.

En Tunisie, cette aventure a pris racine dès les années 1990, portée par des troupes indépendantes et des institutions culturelles audacieuses. Bizerte, avec son port et ses places animées, s'est imposée comme un lieu naturel pour ce théâtre populaire et exigeant.

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Le 8e Festival national du théâtre de rue devient international

Du 2 au 4 octobre 2026, Bizerte accueillera la 8e édition du Festival du Théâtre de Rue, organisée par le Complexe culturel Cheikh Driss, sous la direction du très dynamique Béchir Gammoudi. Cette édition marque un tournant : pour la première fois, le festival revêt un caractère international, avec la participation de troupes venues d'Algérie, d'Irak, d'Italie et de Libye, aux côtés des compagnies tunisiennes.

Le programme s'annonce foisonnant et rythmé, à l'image de la vitalité du théâtre de rue. Les représentations investiront les lieux emblématiques de Bizerte - le Vieux Port, la place de Palestine et la place Dag Hammarskjöld - dans une succession de spectacles, d'ateliers et de conférences. La journée du vendredi 2 octobre ouvrira le bal avec des formations sur le théâtre corporel et la dynamique du mouvement, suivies de prestations venues de Tunisie, d'Algérie et de Libye. Le samedi 3 sera marqué par un colloque sur les transformations de l'espace et du public, avant de laisser place à des créations tunisiennes et italiennes. Enfin, le dimanche 4 clôturera le festival avec des troupes irakiennes et tunisiennes, avant l'annonce des résultats du concours, moment attendu qui consacrera les meilleures performances de cette édition.

Un concours sous le signe du partage

Le festival est aussi un concours doté de prix, jugé par un jury multinational. Ce choix souligne la volonté d'ouverture et de dialogue interculturel : le théâtre de rue devient ici un langage universel, où chaque pays apporte sa sensibilité et son regard sur la cité.

Avec cette édition, Bizerte confirme sa vocation de carrefour artistique méditerranéen. Le théâtre de rue, art de la rencontre et de la surprise, y trouve un écrin idéal : entre mer et ruelles, entre tradition et modernité. Sous l'impulsion du Complexe culturel Cheikh Driss, la ville s'affirme comme un laboratoire vivant où l'art s'invite dans le quotidien, pour rappeler que la culture, avant tout, appartient à la rue.