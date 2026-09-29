Tunisie: Hôpital régional de Siliana - Succès d'une première chirurgie délicate du rachis cervical

29 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Une prouesse médicale s'ajoute à la liste des exploits tunisiens en matière de chirurgie médicale. Cependant celle-ci n'a pas été effectuée dans les hôpitaux universitaires ! De fait, c'est l'équipe médicale du service d'Orthopédie de l'Hôpital régional de Siliana qui en porte le label tant elle a réussi à réaliser la première opération chirurgicale de la colonne cervicale au sein de l'établissement. Et ce, dans un nouveau contexte qui renforce la mise en disponibilité des services chirurgicaux spécialisés, au profit des patients de la région.

L'opération a été pratiquée sur un patient âgé de 55 ans avec et a connu la participation des cadres médicaux et paramédicaux de l'hôpital, selon ce qu'a indiqué l'établissement dans un communiqué publié sur sa page officielle sur « Facebook ».

La réalisation de cette opération au niveau du rachis cervical représente une étape importante dans le développement des services médicaux spécialisés à l'Hôpital régional de Siliana et le renforcement de sa capacité à prendre en charge les patients au niveau local. Une telle réussite confirme la réduction du besoin de déplacement vers les établissements de santé universitaires pour le traitement de cas relatifs à de telles spécialités.

Ce succès médical s'inscrit dans le contexte de l'orientation de la santé publique en Tunisie vers le soutien de la neurochirurgie et de la chirurgie de la colonne vertébrale au sein même des établissements de santé régionaux ce qui assure d'un côté l'équité et le droit à la Santé et de l'autre côté renforce la présence des services médicaux spécialisés dans les régions intérieures.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.