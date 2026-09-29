Tunisie: Hôpital régional de Siliana - Succès d'une première chirurgie délicate du rachis cervical

Une prouesse médicale s'ajoute à la liste des exploits tunisiens en matière de chirurgie médicale. Cependant celle-ci n'a pas été effectuée dans les hôpitaux universitaires ! De fait, c'est l'équipe médicale du service d'Orthopédie de l'Hôpital régional de Siliana qui en porte le label tant elle a réussi à réaliser la première opération chirurgicale de la colonne cervicale au sein de l'établissement. Et ce, dans un nouveau contexte qui renforce la mise en disponibilité des services chirurgicaux spécialisés, au profit des patients de la région.

L'opération a été pratiquée sur un patient âgé de 55 ans avec et a connu la participation des cadres médicaux et paramédicaux de l'hôpital, selon ce qu'a indiqué l'établissement dans un communiqué publié sur sa page officielle sur « Facebook ».

La réalisation de cette opération au niveau du rachis cervical représente une étape importante dans le développement des services médicaux spécialisés à l'Hôpital régional de Siliana et le renforcement de sa capacité à prendre en charge les patients au niveau local. Une telle réussite confirme la réduction du besoin de déplacement vers les établissements de santé universitaires pour le traitement de cas relatifs à de telles spécialités.

Ce succès médical s'inscrit dans le contexte de l'orientation de la santé publique en Tunisie vers le soutien de la neurochirurgie et de la chirurgie de la colonne vertébrale au sein même des établissements de santé régionaux ce qui assure d'un côté l'équité et le droit à la Santé et de l'autre côté renforce la présence des services médicaux spécialisés dans les régions intérieures.

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