Tunisie: Le Dr Mokhtar Zaghdoud chiffre à 5 000 le nombre de praticiens tunisiens exerçant en France

Le médecin tunisien Dr Mokhtar Zaghdoud, l'un des six médecins tunisiens élus membres du Conseil de l'Ordre des médecins de Paris, a déclaré aujourd'hui mardi 29 septembre 2026 au micro de Jawhara FM que « les médecins tunisiens s'imposent en France représentant une grande richesse scientifique ». Il a précisé que près de 5 000 médecins tunisiens exercent leurs fonctions dans différentes parties de la France.

Le médecin spécialiste des maladies allergiques et du système respiratoire a expliqué, par ailleurs que « l'accès à la qualité de membre de l'Ordre des médecins de Paris est le fruit d'années de travail et d'une expérience s'étendant sur plus de 35 ans dans les secteurs public et privé entre la Tunisie et la France. En effet, le spécialiste est diplômé de la Faculté de médecine de Tunis et a occupé auparavant la présidence de l'Association des médecins résidents de Tunisie, avant de poursuivre son parcours de spécialisation et d'enseignement dans plusieurs hôpitaux français à Paris ».

Concernant les défis auxquels sont confrontés les médecins et la question de la fuite des cerveaux, le Dr Zaghdoud a affirmé que « les raisons de l'émigration sont principalement dues aux conditions professionnelles et sociales difficiles que vit le médecin tunisien dans le secteur public ». Afin de pallier au phénomène de fuite des compétences, le médecin a appelé à « la nécessité d'améliorer les conditions de travail». Il a également insisté sur le fait que « le nouveau rôle qu'il assure au sein de l'Ordre vise principalement à défendre la profession, à développer ses lois et à soutenir les nouveaux médecins pour surmonter les obstacles administratifs et professionnels ».