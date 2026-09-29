Afrique: Près de 400 spécialistes attendus au 19e Congrès arabe de chirurgie pédiatrique à partir de jeudi

TLEMCEN — Près de 400 médecins spécialistes en chirurgie pédiatrique sont attendus au 19e Congrès arabe de la spécialité, qui se tiendra à Tlemcen à partir de jeudi, à l'initiative de l'Association algérienne de chirurgie pédiatrique, en coordination avec l'Etablissement hospitalier mère-enfant de la wilaya, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.

Le secrétaire général de l'Association algérienne de chirurgie pédiatrique et chef du service de chirurgie pédiatrique de l'Etablissement hospitalier mère-enfant de Tlemcen, Mohamed-Samir Azzouni, a indiqué à l'APS que cette rencontre, prévue sur trois jours, réunira des professeurs, des médecins résidents, des spécialistes en chirurgie pédiatrique ainsi que des chefs de services de chirurgie pédiatrique exerçant dans différents établissements hospitaliers du pays, en plus des présidents d'associations spécialisées de plusieurs pays arabes.

Des participants sont notamment attendus de Tunisie, de Libye, d'Egypte, d'Irak, de Mauritanie, du Qatar, de Syrie et du Liban, ainsi que d'autres pays arabes, a précisé la même source.

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La première journée sera consacrée à l'organisation d'un atelier chirurgical au niveau du service de chirurgie pédiatrique de l'Etablissement hospitalier mère-enfant de Tlemcen, avec la participation du spécialiste en chirurgie des malformations congénitales de l'appareil génital chez l'enfant, Ahmed-Tahar Hadidi.

Plusieurs interventions chirurgicales seront réalisées sur des enfants dans le cadre de cet atelier et retransmises en visioconférence au profit des médecins spécialistes en chirurgie pédiatrique. Ce dispositif permettra aux participants de suivre les différentes étapes des interventions, d'échanger avec les chirurgiens et de bénéficier de leur expérience.

Les deuxième et troisième journées, qui se dérouleront au siège de la Faculté de médecine de l'Université Abou-Bekr-Belkaïd de Tlemcen, seront consacrées à des communications et conférences portant sur trois principaux thèmes.

Il s'agit notamment de la médecine et de la chirurgie orthopédiques pédiatriques, avec un intérêt particulier pour les déformations et malformations des jambes, de la transplantation hépatique chez l'enfant en Algérie, ainsi que de la chirurgie des malformations congénitales de l'appareil génital chez le garçon.

Cette rencontre scientifique vise à favoriser l'échange d'expériences et de connaissances entre spécialistes, à renforcer la formation médicale continue au profit des chirurgiens pédiatriques et à permettre aux participants de prendre connaissance des techniques et pratiques les plus récentes dans le domaine de la chirurgie pédiatrique, selon les organisateurs.