Algérie: Plus de 80 interventions chirurgicales complexes réalisées lors des journées médico-chirurgicales

RELIZANE — Pas moins de 87 interventions chirurgicales complexes ont été réalisées dans plusieurs spécialités médicales dans la wilaya de Relizane, lors des journées médico-chirurgicales organisées, récemment, dans plusieurs établissements hospitaliers de la wilaya, a-t-on appris mardi auprès du directeur de la Santé et de la Population (DSP), Hicham Allalou.

M. Allalou a expliqué, à l'APS, que cette initiative médico-chirurgicale a été organisée durant la semaine dernière par la DSP, en coordination avec une équipe médicale bénévole spécialisée en urologie, chirurgie générale, néphrologie, radiologie, réanimation, gériatrie, ainsi qu'en rhumatologie, en plus des équipes médicales et paramédicales des établissements publics de santé de proximité (EPSP) et des établissements hospitaliers.

Ces interventions chirurgicales, réalisées dans de bonnes conditions organisationnelles et sanitaires, ont concerné un large éventail de patients de différents âges, issus des différentes communes de la wilaya. "Elles se sont toutes soldées par un succès", a indiqué le même responsable, ajoutant que tous les moyens humains et logistiques nécessaires ont été mobilisés afin d'assurer une prise en charge optimale des patients.

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Ces interventions chirurgicales gratuites s'inscrivent dans le cadre du programme de conventions de jumelage conclues avec des établissements et organismes universitaires et de santé, souligne-t-on. Le programme prévoit la réalisation d'examens médicaux spécialisés et d'interventions chirurgicales complexes, dans le but de renforcer la prise en charge des patients et d'améliorer le niveau des services de santé proposés aux citoyens, tout en évitant aux patients et à leurs familles les déplacements vers les centres hospitalo-universitaires ou vers d'autres wilayas.

Au cours de cette initiative médicale, 511 examens médicaux spécialisés ont également été effectués, ainsi que 124 échographies, 182 mammographies et 71 scanners, dans les différentes cliniques et établissements hospitaliers répartis à travers la wilaya.

Ces journées médico-chirurgicales ont également été marquées par la programmation de dix (10) sessions de formation théorique et pratique au profit des différents personnels médicaux et paramédicaux des établissements de santé, a ajouté le DSP. Il a souligné que cette initiative a constitué une occasion pour les professionnels du secteur de la santé d'échanger et de partager leurs expériences et leur savoir-faire dans différentes spécialités.

Cette initiative a été largement appréciée et accueillie avec satisfaction par les familles des patients, qui ont salué les efforts des équipes médicales et la qualité de l'accueil, compte tenu des charges financières et des difficultés liées aux déplacements hors de la wilaya que ces interventions et examens leur ont permis d'éviter, selon le même responsable, qui a indiqué que des initiatives médicales similaires seront organisées régulièrement.