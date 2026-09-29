Algérie: Décès du moudjahid Belhamiti Bendhiba

MOSTAGANEM — Le moudjahid Belhamiti Bendhiba, l'un des acteurs du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954 dans la région du Dahra, dans l'est de la wilaya de Mostaganem, est décédé lundi soir, a indiqué mardi la Direction des Moudjahidine et des Ayants droit de la wilaya.

Né en 1932 à Sidi Ali (Mostaganem), le défunt s'était engagé très tôt dans le combat pour la libération nationale. Il avait notamment pris part aux préparatifs du déclenchement de la glorieuse Révolution de Libération et figurait parmi les exécutants des premières opérations menées dans la région du Dahra.

Le défunt moudjahid faisait partie de l'une des trois branches chargées de diriger l'action armée dans la nuit du 31 octobre 1954, sous la direction du chef de la région et membre du groupe historique des 22, le chahid Benabdelmalek Ramdane.

Le groupe auquel appartenait le défunt avait pour objectif la brigade de la Gendarmerie française implantée dans la région de Sidi Ali. Il fut arrêté le 5 novembre 1954 et demeura emprisonné dans les prisons du colonisateur français jusqu'au 4 mai 1962.

La dépouille du défunt sera inhumée au cimetière de Sidi Ali après la prière d'El-Asr, ce mardi, a-t-on précisé de même source.