Algérie: Présentation d'innovations numériques pour renforcer la promotion touristique

29 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ADRAR — Des innovations numériques développées par des clubs et associations dans le domaine de la promotion touristique ont caractérisé la célébration de la Journée mondiale du tourisme dans la wilaya d'Adrar.

Organisée dans deux établissements hôteliers au centre-ville d'Adrar, la manifestation a offert aux différents opérateurs l'occasion de présenter leurs travaux et leurs contributions à la promotion touristique, a indiqué, mardi, le directeur du tourisme et de l'artisanat d'Adrar, Abderrahmane Khouna.

L'initiative, qui s'inscrit dans le cadre du slogan retenu cette année pour célébrer cette journée, vise à mettre en évidence le rôle de la numérisation et de l'intelligence artificielle dans la promotion du tourisme.

M. Khouna a ajouté que la wilaya d'Adrar constitue une importante destination touristique dans le sud algérien, attirant de nombreux touristes tout au long de l'année, notamment durant la saison du tourisme saharien, une attractivité appelée à se renforcer avec l'accueil, en décembre prochain, des activités du Festival international du tourisme saharien.

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La manifestation a également comporté des ateliers consacrés aux moyens de valoriser la numérisation et l'intelligence artificielle afin de développer et de dynamiser la promotion touristique, ainsi que des expositions consacrées à différents produits de l'artisanat traditionnel et des circuits touristiques à travers la wilaya.

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