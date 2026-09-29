Algérie: Bendouda donne le coup d'envoi des auditions pour intégrer l'Orchestre philharmonique international du pays

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Mme Malika Bendouda, a donné, lundi à Alger, le coup d'envoi des auditions pour intégrer l'Orchestre philharmonique international d'Algérie, dirigé par le maestro Amine Kouider, directeur du projet.

Les auditions, dont la première journée s'est déroulée à l'Opéra d'Alger "Boualem Bessaïh", sont supervisées par le maestro Amine Kouider et l'artiste libanais Marcel Khalifa, qui participe à l'évaluation des auditions des instrumentistes professionnels, algériens et étrangers.

Dans une déclaration à la presse, Mme Bendouda a indiqué que l'Orchestre philharmonique international d'Algérie constituait "un projet national ambitieux qui bénéficie d'une attention particulière du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

La ministre a souligné que cet orchestre était un projet qui "ambitionne de mettre en valeur l'image artistique de l'Algérie, de renforcer le dialogue musical et culturel et de faire revivre le patrimoine algérien à travers des arrangements symphoniques, en le présentant au public national et international aux côtés des oeuvres universelles".

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Elle s'est également félicitée de la participation d'artistes issus de différentes régions du pays, aux côtés de musiciens étrangers qui intégreront à leur tour l'orchestre, précisant que le projet "prévoit également la création d'une académie destinée à accompagner les jeunes talents et à développer leur niveau afin de former l'Orchestre des jeunes, qui constituera un vivier alimentant l'orchestre principal en compétences".

De son côté, le directeur du projet de création de l'Orchestre philharmonique international d'Algérie, Amine Kouider, a expliqué que l'orchestre ambitionnait de constituer "une carte d'identité musicale et culturelle de l'Algérie à l'échelle internationale", ajoutant qu'il "oeuvre à interpréter la musique algérienne dans un registre philharmonique et symphonique, tout en proposant des programmes de musique universelle".

Il a ajouté que l'orchestre "sera composé de 100 musiciens, dont 70% de musiciens algériens résidant en Algérie, de membres de la communauté nationale établie à l'étranger ainsi que de jeunes, et 30% de musiciens internationaux (environ 30 musiciens) représentant quelque 12 pays d'Afrique, d'Europe, du monde arabe et d'Amérique".

Les auditions se dérouleront en trois phases. La première sera consacrée aux musiciens professionnels algériens résidant en Algérie. Elle sera suivie, lors de la deuxième phase, d'auditions destinées aux jeunes diplômés des instituts régionaux et des instituts de musique (Alger, Oran, Batna, Bouira et autres).

La troisième phase sera consacrée à la sélection des instrumentistes étrangers sur la base de vidéos.

Le jury comprend "de grandes figures de la musique, à l'instar de l'artiste Marcel Khalifa", selon le même responsable, qui a indiqué que la commission "s'appuie sur des critères internationaux portant notamment sur la maîtrise technique de l'instrument, la qualité de l'interprétation musicale et esthétique, ainsi que la capacité à jouer collectivement au sein d'un orchestre".

La liste définitive des musiciens algériens retenus pour participer à l'Orchestre philharmonique international d'Algérie devrait être annoncée "au cours du mois prochain".

Les auditions pour intégrer l'Orchestre philharmonique international d'Algérie se poursuivront jusqu'au 30 septembre courant, dans la salle de répétition de l'Opéra d'Alger.