Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire à Makoua - Assainissement des écoles et remise des kits aux apprenants

L'initiative du conseiller départemental, élu de Makoua, Serge Itoua, a été mise en exergue les 27 et 29 septembre 2026, dans le souci de faciliter une rentrée scolaire effective et réussie aux élèves du district de Makoua.

L'opération spéciale de salubrité dans les établissements scolaires de Makoua, dénommée «Propreté dans les établissements scolaires », a été lancée à l'école primaire Ondziel-Onna-Marcel où des volontaires engagés dans la dynamique d'entretien « Les samedis à Makoua » ont assaini ladite école sous le regard de Serge Itoua, qui est descendu sur le terrain pour constater le travail effectué et encourager ces jeunes volontaires qui ont mis la main à la pâte afin de donner un coup d'éclat à cette école.

Cette opération qui s'étendra sur cinq jours s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2026-2027 au niveau de la communauté urbaine de Makoua. Aussi vise-t-elle notamment à contribuer à l'assainissement et à l'amélioration du cadre de vie au sein des établissements scolaires de Makoua, avant la reprise des cours.

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Au lancement de l'opération, Serge Itoua a salué l'engagement de ces volontaires en mettant à leur disposition une tondeuse motorisée ainsi que des accessoires nécessaires à son utilisation. Ce matériel devrait permettre d'accélérer et de renforcer leurs actions d'entretien et de salubrité sur le terrain. « Nous avons beaucoup d'estime pour le travail qu'ils sont en train de réaliser et nous avons donc pensé leur apporter ce matériel pour leur permettre d'optimiser ce travail et nous espérons qu'à l'avenir, nous aurons la possibilité de renforcer ce dispositif avec d'autres matériels oratoires », a promis Serge Itoua.

Au terme de l'opération le premier jour, l'école primaire Ondziel-Onna-Marcel a revêtu sa plus belle robe. Un signe de satisfaction pour le conseiller départemental, élu de Makoua. « L'objectif est de rendre propres les établissements scolaires de façon à permettre aux enfants qui vont reprendre avec l'école dans quelques jours de retrouver l'établissement propre. C'est un bonheur de constater que le groupe de volontaires pour la salubrité de Makoua, qui a émergé dans la foulée de l'opération de salubrité que nous avons organisée le 6 juin dernier, est en train de travailler sans relâche. C'est aussi un bonheur de constater qu'il y a une forte mobilisation autour de cette activité », a-t-il dit.

De son côté, à travers cette initiative, les volontaires entendent ainsi poursuivre la dynamique citoyenne engagée dans le cadre de « Tous les samedis à Makoua », mettre l'accent sur la propreté des établissements scolaires à l'approche de la nouvelle année scolaire. Cette action salvatrice a fait réagir certains habitants de la communauté urbaine de Makoua. « Le conseiller Serge Itoua a toujours fait, en dehors de l'activité d'aujourd'hui. Il est toujours ici, même à distance, il intervient. Si on n'avait pas mis la main ici, ça aurait été sale. Nous ne pouvons que le remercier et demander que Dieu le bénisse pour qu'il continue de tels gestes. Il nous a donné aussi des kits pour que nous continuons à mettre la proprété dans Makoua. Vraiment, c'est un geste très louable », a déclaré un habitant.

Des kits scolaires distribués aux établissements publics

Outre l'opération spéciale de salubrité dans les établissements scolaires de Makoua, le conseiller Serge Itoua a distribué des kits scolaires aux élèves de Makoua. A cet effet, un échantillon des élèves ont réceptionné leurs fournitures scolaires. Celles-ci sont mises à la disposition de toutes les écoles publiques de ce district constituées des cahiers, sacs, ardoises, stylos, règles, gourdes, crayons, etc. Ces kits sont destinés aux apprenants de tous les niveaux (préscolaires, primaires, collèges et lycée). De même, l'administration des écoles a aussi bénéficié des rames, des craies, des livres au programme pour le lycée Champagnat et le collège Sainte-Croix.