Congo-Brazzaville: Assainissement urbain - La BAD et l'Unicef renforcent leur coopération au pays

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Desiré Mondelé, a échangé tour à tour, le 28 septembre, à Brazzaville avec les représentants de la Banque africaine de développement (BAD), Olivier Beguy, et celui de l'Unicef au Congo, Mariavittoria Ballota. Ces rencontres ont porté sur le renforcement de la résilience du pays à travers l'entretien routier et la mise en oeuvre des politiques d'assainissements.

Le représentant de la BAD, Olivier Beguy, a été le premier à échanger avec le ministre. Il est venu présenter les contours d'une étude menée par son institution dans plusieurs pays africains, à travers le département chargé de la Fragilité et de la Résilience. Elle vise à faire le point sur la mise en oeuvre des politiques publiques, essentiellement le Plan national de développement et à évaluer dans quelle mesure ces initiatives ont permis de renforcer la résilience du pays.

Interrogé sur l'apport du ministère dans ce projet, le représentant de la BAD a indiqué que cet apport en général est assez important parce qu'il s'occupe de tout ce qui est entretien routier, assainissement urbain. « La résilience économique passe essentiellement par les infrastructures routières », a-t-il indiqué.

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La représentante de l'Unicef fait le point des dossiers en cours

La représentante de l'Unicef, Mariavittoria Ballota, a de son côté fait le point sur la continuation de l'appui de son institution au niveau du ministère dans la mise en oeuvre de la politique de l'assainissement dans le cadre de la collaboration et du plan de travail 2026.

Elle a évoqué un dossier cher à l'Unicef et les ministères qui travaillent en collaboration avec la BAD depuis presque deux ans, qui concerne la mise en oeuvre d'un mécanisme de financement innovant au profit des familles pour la mise en place des services d'assainissement qui profiteraient surtout aux enfants au niveau des zones urbaines et des départements. « L'assainissement reste un investissement prioritaire pour faire avancer les droits des enfants en République du Congo », a-t-elle dit.

L'Unicef, en collaboration avec l'OMS, a également promis de mettre à la disposition du ministère des experts techniques pour l'installation du compte Wash. Il s'agit d'un mécanisme pour aider à identifier les ressources financières qui sont disponibles que ce soit publiques, privées ou alors des organismes de développement en matière d'assainissement.