Congo-Brazzaville: Tourisme - Le numérique comme levier de promotion de la destination au pays

Positionner le Congo comme l'une des destinations touristiques de référence d'Afrique centrale, telle est la volonté du gouvernement dont l'enjeu requiert, à l'ère du numérique, d'intégrer l'intelligence artificielle (IA) afin de mettre davantage en lumière la destination congolaise, renforcer sa compétitivité et construire un écosystème touristique performant.

La 47e Journée mondiale du tourisme est célébrée cette année sur le thème : « Agenda numérique et Intelligence artificielle pour repenser le tourisme ». La déclaration du ministre de la Culture, des Arts, du Patrimoine national et de l'industrie touristique, Jean-Claude Gakosso, a rappelé les grands enjeux de cette thématique et l'opportunité qu'elle représente au plan national pour faire du Congo une destination privilégiée.

En effet, aujourd'hui, tout ou presque est tributaire des exploits effrénés du numérique et du génie vertigineux de l'intelligence artificielle. De la recherche de destinations à l'organisation des voyages, en passant par l'expérience client, la technologie a progressivement influencé les comportements des touristes et le fonctionnement du secteur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le Congo, saisir l'opportunité qu'offrent ces outils révolutionnaires, c'est non seulement se conformer aux exigences touristiques et culturelles de la modernité, mais c'est aussi s'ouvrir au monde pour mettre en vitrine son originalité et attirer par ses nombreux atouts.

« À l'heure où la guerre des destinations touristiques fait rage, où chaque pays s'emploie à séduire voyageurs et visiteurs, et à vendre à prix d'or sa destination nationale, l'enjeu est d'autant plus exaltant pour notre pays qu'il est doté d'immenses atouts naturels, d'une culture qui rayonne au-delà de ses frontières et d'innombrables curiosités touristiques à faire valoir », a déclaré le ministre de la Culture, des Arts, du Patrimoine national et de l'industrie touristique.

Comme potentiels à plébisciter à travers le numérique, il a cité : le littoral maritime fort appréciable, le port en eau profonde qui est une précieuse fenêtre sur le monde, le fleuve et un impressionnant bassin hydrographique, une forêt immensément riche en biodiversité, une identité unique et une gastronomie singulière ... « Notre pays a en réalité tout pour devenir une destination touristique de prédilection », poursuit-il.

À ceux-là s'ajoutent d'autres sites en cours de réalisation. A titre d'exemple, le site de la Baie de Loango, dans le département du Kouilou, est aujourd'hui un chantier en pleine effervescence, avec la construction du Mémorial de la déportation et de l'esclavage qui pourraient attirer de nombreux visiteurs. « Cet ouvrage, emblématique à tous égards, est la plus belle illustration de la volonté du Gouvernement de la République de faire du tourisme l'un des piliers de la diversification économique dans notre pays », estime-t-il.

Pour Jean-Claude Gakosso, à travers les âges, le peuple congolais a forgé une identité unique par son authenticité et sa singularité qui ne demande qu'à être mise en exergue et sublimée. « C'est précisément la mission, quasi sacerdotale, que nous a assignée, au ministre délégué Prince Bahamboula et à moi-même, son Excellence monsieur le président de la République, Denis Sassou N'Guesso », a-t-il déclaré. Les prescriptions du Chef de l'État portent notamment sur la défense et l'illustration de la culture authentique ; l'installation d'infrastructures touristiques modernes ; la formation des personnels du secteur ; la sécurisation des circuits et itinéraires touristiques ; la simplification des conditions d'obtention du visa-Congo ; la multiplication des plateformes numériques...

Dans son propos, le ministre de l'industrie touristique a également rappelé que le tourisme ne serait se substituer qu'à la venue des étrangers en terre congolaise. Il est du devoir de chaque congolais de porter un regard neuf sur les sites naturels et culturels que regorge le pays. « Donnons-leur nous-mêmes de la valeur ! Et, visitons-les nous-mêmes d'abord, avant de susciter auprès de l'étranger l'envie irrépressible de les visiter », a-t-il conclu.