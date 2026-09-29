Congo-Brazzaville: Donation - « L'univers des dons » offre des kits scolaires à l'orphelinat « Lumière de l'espérance »

L'association « L'univers des dons » que dirige, Gasperjea Don de Dieu Massoukou a offert le 26 septembre à Pointe-Noire, divers kits scolaires à l'orphelinat, « Lumière de l'espérance » situé dans le sixième arrondissement Ngoyo, en prélude à la rentrée prévue le 1er octobre sur toute l'étendue du territoire national.

Il s'agit des dons composés des lots de sacs, d'ardoises, des cahiers, des gourdes, des règles, des stylos, des crayons. Expliquant la portée de cet élan de solidarité et les objectifs poursuivis par l'association « L'univers des dons », sa présidente Gasperjea Don de Dieu Massoukou a indiqué : « Notre association dédiée à l'aide aux orphelins, aux veuves et aux personnes démunies agit au quotidien pour promouvoir l'éducation, l'inclusion sociale et l'épanouissement culturel. L'objectif est que ces personnes en situation de précarité retrouvent l'espoir et la certitude qu'elles ne sont pas seules ».

Dans son mot de remerciement, Bernadette Bephangayahou Nzoungani, présidente fondatrice de l'Ong Sodios et de l'orphelinat « Lumière de l'espérance » a signifié que, ce don permettra aux enfants de sa structure de mieux amorcer la rentrée scolaire 2026-2027. « Mes remerciements vont principalement à l'endroit de la présidente de l'association "L'univers des dons", Gasperjea Don de Dieu Massoukou, parce que j'éprouvais beaucoup de difficultés pour préparer la rentrée scolaire des enfants cette année » a-t-elle fait savoir.

La présidente de cet orphelinat a profité de la circonstance pour lancer un appel à d'autres entités qui hésitent encore à appuyer les orphelinats du Congo en général et ceux de Pointe-Noire en particulier. « J'en appelle à tous de venir en aide aux structures en charge des orphelins du Congo parce que celles-ci vivent uniquement des différents dons » a-t-elle rappelé.

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Pour Gaspard Massoukou et Nelly Marithey Okemba, respectivement Co-fondateur et secrétaire général de cette association, en plus de cet orphelinat, le programme prévoit la remise de dons à plusieurs autres structures en charge des enfants dans la ville océane. «Un don s'accompagne toujours de beaucoup de bénédictions, c'est-à-dire ceux qui ont un peu devraient penser également aux autres. Cela devrait servir de modèle à l'ensemble des compatriotes de bon coeur en vue de s'ouvrir et venir en aide à des nombreux enfants qui attendent de l'aide dans les structures d'accueil » ont -ils signifié.

Signalons que, l'Ong Sodios et l'orphelinat « Lumière de l'espérance » sont créés depuis 2006 en France. Cette remise des dons a coïncidé avec la date anniversaire de la naissance de la présidente de l'association « L'univers des dons », Gasperjea Don de Dieu Massoukou.