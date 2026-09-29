Gabon: Eglise Evangélique du Gabon - Le comité des sages réunit conseils presbytéraux et pasteurs à Baraka mission

C'est un pas décisif vers la sortie de crise qui a été franchi ce lundi 28 septembre à Baraka Mission, siège de l'Église Évangélique du Gabon (EEG). Le Comité des Sages a tenu une importante rencontre de concertation avec l'ensemble des Conseils Presbytéraux et les Pasteurs affectés dans le Grand Libreville.

Cette réunion, la 3ème ou 4ème du genre organisée par le Comité des sages à Baraka depuis sa mise en place, a enregistré une mobilisation totale de l'appareil ecclésiastique, démentant les rumeurs d'un échec annoncé. Dans son intervention, le porte-parole du Comité des Sages le révérend pasteur Clément Obame Mezui a tenu à fixer l'esprit qui guide sa mission : l'impartialité totale.

"Nous avons annoncé à haute et intelligible voix le 17 dernier que nous n'entendons pas prendre la part de X ou de Y. Nous devons demeurer au-dessus de la mêlée, au-dessus des clivages", a-t-il rappelé l'ancien président de l'église évangélique du Gabon. Pour le Comité, la sortie de crise ne sera pas l'œuvre d'une seule personne, mais d'un effort collectif.

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"Toute l'Église est mobilisée. Le message qui est le nôtre, c'est de dire que c'est ensemble que nous sommes appelés à relever le défi. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Il faut panser les plaies et consolider l'unité retrouvée." Poursuit-il. Le Comité a également salué la vision des plus Hautes Autorités du pays qui ont su anticiper pour éviter que la situation ne dégénère.

La suite du chronogramme a été dévoilée : rencontre dans 48h avec les responsables des œuvres (UCFEG, UCEG, ADFEG et Coordination des Chorales), rencontre samedi avec les Présidents régionaux, culte solennel d'installation de l'administration provisoire le dimanche 4, et rentrée ecclésiastique officielle fixée au 11.

Des pastorales, retraites spirituelles et états généraux sont également prévus avant la convocation du Synode National.