Gabon: Projet Bélinga - Fortescue réunit 40 partenaires internationaux à Libreville autour d'une ambition commune

Le projet Belinga franchit un nouveau cap. Le Dr Andrew Forrest, Fondateur et Président Exécutif de Fortescue, a conduit au Gabon une délégation de plus de quarante partenaires internationaux venus de Suisse, de Belgique, de Chine, des États-Unis et d'Australie, pour échanger avec les plus hautes autorités du pays sur l'avenir du projet.

Mine, chemin de fer, port en eau profonde et énergie constituent le modèle intégré au coeur des échanges avec le Vice-Président du Gouvernement et dix ministres. Point d'orgue de cette visite : ce lundi 28 septembre, une rencontre stratégique de haut niveau a réuni Hermann Immongault, Vice-Président du Gouvernement et dix ministres, dédiée au développement de la mine et des infrastructures associées.

Un projet industriel intégré

Cette séance de travail a permis d'aborder toutes les composantes du projet dans sa globalité : la mise en valeur du gisement de minerai de fer de Belinga, la réalisation d'une ligne ferroviaire adaptée au transport de charges lourdes, le développement d'un port en eau profonde, ainsi que des solutions d'infrastructures énergétiques. En réunissant autour d'une même table les autorités gabonaises, Fortescue et les partenaires internationaux, les discussions ont mis en évidence la dimension intégrée du projet.

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La mine, le chemin de fer, le port et l'énergie ne sont pas des projets séparés, mais les composantes d'un seul et même ensemble industriel et logistique. Pour le Gabon, cette architecture a du sens. Le développement du Projet Belinga s'inscrit dans une ambition plus large : accroître la valeur tirée de ses ressources naturelles, développer les infrastructures nécessaires à leur exploitation et renforcer l'intégration du pays dans les échanges internationaux.

"Investir est avant tout un acte de confiance"

Cette visite fait directement écho à la conception de l'investissement exprimée par le Président de la République, Brice-Clotaire Oligui Nguema, plus tôt ce mois-ci :« Investir est avant tout un acte de confiance. » Elle prolonge le dialogue déjà engagé entre le Gabon et Fortescue tout en ouvrant les discussions à de nouveaux partenaires internationaux, traduisant la volonté de Fortescue d'élargir les échanges et d'examiner toutes les possibilités de coopération susceptibles d'accompagner le développement du projet à long terme.

Présente au Gabon à travers le projet Belinga depuis 2022, Fortescue a progressivement renforcé ses activités dans le pays. Plus de 250 milliards de francs CFA ont déjà été engagés dans l'exploration minière, les études et les premières infrastructures nécessaires aux opérations. Un programme d'exploration qui figure aujourd'hui parmi les plus importants entrepris ces dernières années sur le continent africain.