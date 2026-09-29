Gabon: Louise Pierrette Mvono lance la Revue des finances publiques du Gabon 2026

Le lancement de la Revue des Finances publiques du Gabon 2026 a eu lieu ce mardi 29 septembre à Libreville. Il a été présidé par, Louise Pierrette Mvono, ministre de la Planification et de la Prospective, Gouverneure Banque mondiale. Cette Revue des Finances publiques a été présentée par le Groupe Banque mondiale, département des politiques budgétaires et de croissance.

"Améliorer les politiques publiques budgétaires pour obtenir de meilleurs résultats pour les Gabonais" est la thématique retenue pour le lancement de la Revue des Finances publiques du Gabon 2026 présidé par Louise Pierrette Mvono, ministre de la Planification et de la Prospective, Gouverneure Banque mondiale. Elle a d'ailleurs souligné que cet événement est le fruit de la collaboration entre le gouvernement de la République gabonaise et le Groupe de la Banque mondiale.

La Revue des Finances publiques du Gabon 2026 : un moment déterminant

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Le lancement de la Revue des Finances publiques du Gabon 2026 est un moment déterminant aux dires de la ministre de la Planification et de la Prospective. " Avec le Plan National de Croissance et de développement (PNCD) 2026-2030, le Gabon s'est donne une ambition claire : bâtir une économie plus productive, diversifiée et créatrice de prospérité partagée. La réalisation de cette ambition exige des finances publiques solides, soutenables et d'avantage orientées vers les résultats " soutient-elle.

Louise Pierrette Mvono, poursuivant ses propos, souligne que le diagnostic présenté ce jour met précisément en évidence plusieurs défis : mieux mobiliser nos ressources internes, améliorer l'efficacité de la dépense publique, renforcer la transparence et dégager davantage de marges pour financer l'investissement productif ainsi que les secteurs sociaux prioritaires.

Pour elle, il ne s'agit donc pas seulement de dépenser davantage, mais de mieux mobiliser, mieux arbitrer et mieux dépenser, afin que chaque ressource publique contribue effectivement à l'amélioration des conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais. " C'est tout le sens des réformes engagées par le Gouvernement, sous la Très Haute Impulsion de Son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État".

Coopération Gabon-Banque mondiale

Louise Pierrette Mvono, en sa double qualité de ministre de la Planification et Gouverneure Banque mondiale, souligne que la coopération de son pays avec l'institution de Bretton Woods doit permettre de renforcer notamment la mobilisation des recettes fiscales, douanières et extractives, ainsi que la gouvernance de nos secteurs minier et pétrolier.

Revue des Finances publiques du Gabon 2026 : pas un rapport de plus

Dans son allocution d'ouverture, la membre du gouvernement gabonais a précisé tout en insistant que cette Revue ne doit pas être un rapport de plus. "Elle doit constituer un outil d'aide à la décision, de dialogue et de suivi des réformes, au service de la mise en œuvre du PNCD et, surtout, de résultats concrets pour nos populations." a t-elle indiqué.

Pour elle, le Ministère de la Planification et de la Prospective demeure pleinement mobilisé, aux côtés du Ministère chargé des Finances et de l'ensemble des parties prenantes, pour contribuer à cette dynamique.