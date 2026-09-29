Ile Maurice: Plus de 600 employés de Mauritius Telecom participent au dépistage

Et si la prévention s'invitait sur le lieu de travail ? C'est l'approche adoptée par le ministère de la Santé et du Bien-être et Mauritius Telecom (MT), qui ont lancé mardi 29 septembre, une campagne de dépistage médical gratuit destinée aux employés de l'opérateur de téléphonie. Plus de 600 collaborateurs se sont déjà inscrits à cette initiative organisée sur trois sites de l'entreprise, à l'occasion de la Journée mondiale du coeur, placée cette année sous le thème «Don't Miss a Beat».

Le lancement officiel s'est tenu à la Telecom Tower, à Port-Louis, en présence notamment du ministre de la Santé et du Bien-être, Anil Kumar Bachoo, de la Junior Minister de la Santé et du Bien-être, Anishta Babooram, du ministre des Technologies de l'Information, de la Communication et de l'Innovation, Avinash Ramtohul, ainsi que du représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Dr Abdou Salam Gueye. Le président du conseil d'administration de MT, Sarat Lallah, et le CEO, Veemal Gungadin, étaient également présents, aux côtés de plusieurs professionnels de santé, dont le cardiologue, Dr Oomesh Shamloll.

Du 29 septembre au 2 octobre, les équipes médicales du ministère interviendront à la Telecom Tower, à Port-Louis, à la my.t Tower, à Ébène, et dans les locaux de Mauritius Telecom à Cassis. La campagne propose plusieurs examens directement sur le lieu de travail. Les employés peuvent bénéficier d'une mesure de la tension artérielle et de la glycémie, d'un électrocardiogramme, du calcul de l'indice de masse corporelle, d'un test de la vue et d'une consultation médicale. Une analyse par impédancemétrie bioélectrique est également proposée cette année.

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À l'approche d'Octobre rose, les collaboratrices peuvent aussi bénéficier d'un dépistage du cancer du sein, tandis que le programme comprend également un dépistage du cancer du col de l'utérus. Chaque participant reçoit une carte de santé individuelle regroupant ses résultats. Si des examens complémentaires ou une prise en charge sont nécessaires, les personnes concernées sont orientées vers les structures de santé publiques appropriées.

Pour Veemal Gungadin, la participation de plus de 600 employés démontre l'intérêt de rapprocher les services de prévention du quotidien des travailleurs. «Il existe une vraie demande lorsque la prévention est rendue simple et accessible», a-t-il souligné, estimant que cette collaboration entre les secteurs public et privé peut encourager chacun à agir avant l'apparition d'un problème de santé.

De son côté, le président de MT, Sarat Lallah, a insisté sur l'importance du dépistage et de bonnes habitudes de vie, une alimentation saine et la pratique régulière d'une activité physique. La prévention cardiovasculaire était également au centre des interventions. Le Dr Abdou Salam Gueye a rappelé que 80 % des maladies cardiovasculaires peuvent être prévenues, notamment grâce à une alimentation équilibrée, à l'activité physique et à une meilleure prise en charge des facteurs de risque.

Le représentant de l'OMS évoqué le diabète de type 2, qui constitue un important facteur de risque cardiovasculaire. Selon les chiffres qu'il a cités, 20 % de la population mauricienne est diabétique et 60 % pré-diabétique. Il a également indiqué que deux amputations liées au diabète surviennent chaque jour à Maurice.

Le ministre Anil Bachoo a, lui, salué cette initiative et insisté sur l'importance d'une mobilisation collective autour de la santé. Le gouvernement consacre, a-t-il rappelé, plus de Rs 18 milliards au secteur de la santé, mais la prévention nécessite également l'engagement du secteur privé et de la population.

Une initiative appelée à s'étendre

Le projet ne devrait pas s'arrêter à MT. Le ministère de la Santé et du Bien-être prévoit de poursuivre ce type d'actions dans d'autres entreprises afin de rendre le dépistage plus accessible à la population active.

La technologie pourrait également jouer un rôle croissant dans cette démarche. Le ministre Avinash Ramtohul a évoqué l'utilisation du numérique, des données et de l'intelligence artificielle pour mieux informer, accompagner et prévenir, tout en maintenant l'humain au centre du système de santé.

Pour Mauritius Telecom, cette campagne s'inscrit dans une démarche plus large de bien-être des employés. Pour le ministère, elle constitue surtout une première étape vers une prévention davantage intégrée au quotidien des travailleurs.