Ile Maurice: Pravind Jugnauth au CCID - «La police n'a pas communiqué les éléments demandés par la défense»

Le leader du MSM était accompagné de son avocat, Me Raouf Gulbul, ce mardi 29 septembre. Il avait déjà été convoqué par les enquêteurs le 1eᣴ septembre dernier, puis s'était présenté aux Casernes centrales le 17 septembre.

À l'issue de l'audition du jour, Pravind Jugnauth a indiqué qu'il ne souhaitait pas poursuivre sa collaboration avec l'enquête, après avoir, selon ses déclarations, fourni les éléments qu'il estimait nécessaires. La police avait demandé qu'il revienne pour une nouvelle audition. «La police n'a pas communiqué les éléments demandés par la défense.»

L'ex Premier ministre Pravind Jugnauth a une nouvelle fois commenté le dossier des Chagos, ce mardi 29 septembre, à sa sortie des Casernes centrales, où il était entendu par le Central Criminal Investigation Department (CCID), dans le cadre de l'enquête sur l'acquisition d'équipements d'écoutes téléphoniques et de surveillance durant son mandat de Premier ministre.

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Devant la presse, Pravind Jugnauth a affirmé que l'accord avait déjà été négocié sous son gouvernement avec l'administration de l'ex PM britannique sir Keir Starmer et qu'il ne restait, selon lui, qu'à finaliser le traité. «Much better deal pe res anpandan zordi selon Premie minis, Bérenger ek lezot minis», a-t-il déclaré, estimant que le dossier n'a pas avancé comme il aurait dû.

Il a également évoqué les engagements financiers liés à l'accord, affirmant que la deuxième année financière avait été incluse dans le budget. Le dossier demeure actuellement bloqué autour de la ratification de l'accord de 2025. Londres a indiqué vouloir poursuivre les discussions avec Maurice et les États-Unis.