Ile Maurice: La MCIT cherche à reconstituer les jours précédant le crime

L'enquête sur le meurtre de Saraswattee Mootia s'oriente désormais vers les événements qui auraient précédé sa mort. Après plusieurs arrestations et auditions, la Major Crime Investigation Team (MCIT) tente de déterminer si le meurtre de cette femme de 60 ans avait été préparé. Le point clé : établir le rôle qu'auraient joué les trois suspects arrêtés dans cette affaire : Radhakrishna Mooneesawmy, Khoosboo Mootia et Satayama Tany, aussi connu comme Pritam.

Le corps de Saraswattee Mootia avait été découvert le 18 septembre dans sa plantation de légumes à Triolet. L'autopsie a conclu qu'elle avait succombé à une strangulation. L'enquête s'était d'abord concentrée sur Radhakrishna Mooneesawmy, interpellé deux jours après la découverte du corps par la Divisional Crime Intelligence Unit de la Northern Division avant d'être remis à la MCIT. Il fait l'objet d'une accusation provisoire de meurtre.

Les déclarations de Radhakrishna Mooneesawmy ont depuis donné une nouvelle orientation à l'enquête. Après avoir initialement évoqué un différend financier lié à la vente d'un terrain, il aurait livré aux enquêteurs une autre version mettant directement en cause Pritam Tany et Khoosboo Mootia. Il aurait notamment affirmé que Pritam Tany lui avait demandé de tuer sa soeur. Il aurait également déclaré s'être rendu rn repérage dans les environs du champ, quelques jours avant les faits. Ces allégations font désormais l'objet de vérifications approfondies.

L'enquête s'est parallèlement resserrée autour de Khoosboo Mootia, 29 ans, belle-fille de la victime. Selon les éléments recueillis au cours de son interrogatoire, elle aurait fait état de relations particulièrement difficiles avec Saraswattee Mootia. Les tensions auraient notamment concerné sa relation présumée avec Pritam Tany, le frère de la victime. La jeune femme aurait déclaré aux enquêteurs avoir demandé à ce dernier de se débarrasser de sa belle-mère. Cette version doit toutefois être confrontée aux autres éléments matériels et témoignages recueillis par la MCIT.

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Une reconstitution effectuée le lundi 28 septembre avec Khoosboo Mootia a permis aux enquêteurs de revenir sur certains endroits jugés importants pour établir la chronologie des événements. Elle aurait notamment indiqué un parking d'un centre commercial de Grand-Baie où, selon sa version, elle aurait rencontré Pritam Tany.

Ce dernier constitue désormais un autre maillon important de l'enquête. Satayama Tany, frère de Saraswattee Mootia, a été arrêté par la MCIT et fait l'objet d'une accusation provisoire de giving instructions to commit murder. Khoosboo Mootia a, pour sa part, été provisoirement inculpée de conspiracy. Les deux suspects ont été maintenus en détention après leur comparution devant le tribunal de Pamplemousses.

Les enquêteurs disposent ainsi de plusieurs versions qu'ils doivent maintenant recouper. Les déclarations de Radhakrishna Mooneesawmy, celles de Khoosboo Mootia et la version de Pritam Tany devront être confrontées aux déplacements des protagonistes, à leurs éventuelles communications ainsi qu'aux autres éléments matériels recueillis.

L'objectif de la MCIT est désormais de déterminer si un projet visant Saraswattee Mootia avait effectivement été élaboré avant sa mort, d'en identifier l'éventuel instigateur et d'établir le degré d'implication de chacun. Les accusations demeurent provisoires et les responsabilités des différents suspects restent à établir par la justice.