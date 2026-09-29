Tunisie: Mellassine - Ce que l'on sait sur l'affaire de l'adolescente de 15 ans, victime d'une agression sexuelle 'collective'

L'adolescente de 15 ans victime d'une grave agression dans la région de Mellassine est toujours en vie et serait en contact avec sa mère, selon une source citée par Mosaïque Fm, démentant ainsi les informations faisant état de son décès.

Selon les éléments rapportés autour de cette affaire, la jeune fille aurait été victime d'une agression sexuelle collective après avoir été attirée puis retenue dans une habitation pendant une période de deux jours. Elle aurait subi de graves violences ayant entraîné notamment des blessures au niveau du foie et nécessité une prise en charge médicale, dont un séjour en réanimation.

Les circonstances exactes des faits restent toutefois à établir. Les investigations sécuritaires se poursuivent dans les secteurs de Mellassine et de Séjoumi afin d'identifier et d'interpeller l'ensemble des personnes susceptibles d'être impliquées. Selon les premières informations rapportées, plusieurs des personnes recherchées seraient mineures.

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Dans ce contexte, la députée Fatma Mseddi a appelé à ne pas anticiper les conclusions de l'enquête. Elle a souligné que l'affaire n'a pas encore livré tous ses éléments et que les responsabilités devront être déterminées à la lumière des résultats des investigations.

La députée a également soulevé des interrogations concernant les moyens humains et matériels dont disposent les unités sécuritaires pour faire face aux crimes graves, ainsi que sur les priorités de l'action sécuritaire, notamment lorsqu'il s'agit de protéger les enfants et les jeunes.

Fatma Mseddi a par ailleurs mis l'accent sur la lutte contre les stupéfiants et la criminalité organisée, estimant que cette problématique constitue également un enjeu de protection des citoyens. Elle a appelé à poursuivre toute personne dont l'implication dans des réseaux de trafic de drogue ou leur facilitation serait établie.

Sur le plan législatif, la députée a indiqué avoir proposé une révision de la législation relative aux stupéfiants, une initiative qui, selon elle, n'a pas encore été soumise à la séance plénière.

En attendant les résultats des investigations, les informations circulant sur cette affaire doivent être considérées avec prudence, les autorités compétentes étant appelées à établir les faits et les éventuelles responsabilités.