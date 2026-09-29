Tunisie: Ligue 2 - 1ère Journée - Le CS Redeyef, la preuve par trois

28 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Walid Nalouti

En déplacement à Moknine, la formation de Redeyef a réussi son entrée en matière en allant chercher une large victoire, s'imposant par trois buts à zéro.

Après que les équipes évoluant au sein du groupe A ont ouvert le bal samedi, c'était au tour des équipes du groupe B d'entrer en scène hier après-midi. Et s'il y a une équipe qui a bien réussi son entrée en matière, c'est bel bien le CS Redeyef qui est allé s'imposer largement à Moknine (3-0). Les artisans de ce large succès sont Aymen Gasmi (20') et Souhaiel Ouechtati (38' et 61').

Cela dit, cette première journée du groupe B nous a proposé trois affiches de haut niveau : Jendouba Sport est allée titiller la JS Kairouan, la Stayda s'est déplacée à l'Ariana et El Gawafel de Gafsa a reçu l'AS Kasserine.

Les Aghlabides ont réussi l'entame de la saison en remportant une courte victoire devant les Jendoubiens (1-0). Pour l'AS Kasserine, c'était plutôt une victoire étriquée, mais ô combien précieuse ramenée de Gafsa (2-1).

De son côté, le Stade Gabésien a tenu en échec l'AS Ariana, un but partout.

Pour rappel, l'AS Soliman a annoncé la couleur, samedi, en s'imposant largement à domicile face à l'US Tataouine (4-1). La plus large victoire du groupe A lors de cette journée inaugurale de la Ligue 2.

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