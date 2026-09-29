Tunisie: Consensus sur huit points lors de la visite de Xi à Washington - Les armées chinoise et américaine conviennent de renforcer la communication

Les deux armées poursuivront, d'après un communiqué cité par Xinhua, leur coopération dans la recherche des dépouilles de soldats américains en Chine. Le président chinois Xi Jinping et son homologue américain, Donald Trump, sont parvenus à un consensus sur huit points.

Les armées chinoise et américaine sont convenues de signer dès que possible un protocole d'accord visant à renforcer la communication et la prévention en cas de crise, selon un communiqué rendu public à l'issue de la visite d'Etat du président chinois Xi Jinping aux Etats-Unis vendredi.

L'agence Xinhua a rapporté hier que les deux armées poursuivront leur coopération dans la recherche des dépouilles de soldats américains en Chine, ajoute le communiqué.

Xi a effectué une visite d'Etat aux Etats-Unis de mercredi à vendredi, au cours de laquelle il a rencontré son homologue américain Donald Trump pour des entretiens sur les relations bilatérales ainsi que sur des questions internationales et régionales majeures.

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À propos de la visite, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré que le déplacement de Xi Jinping aux États-Unis avait permis de réaliser de nouveaux progrès dans l'établissement d'une relation sino-américaine constructive fondée sur la stabilité stratégique. Il a précisé que les deux présidents avaient mené des discussions franches et approfondies sur les relations bilatérales et la situation internationale.

Wang Yi a souligné que la stabilité des relations économiques et commerciales entre les deux pays nécessitait d'élargir les domaines de coopération et de réduire les divergences. Il a appelé à poursuivre le règlement des questions économiques et commerciales par le dialogue et la négociation.

Consensus sur huit points

Le président chinois Xi Jinping et son homologue américain, Donald Trump, sont parvenus à un consensus sur huit points, selon un communiqué rendu public à l'issue de la visite de Xi aux Etats-Unis vendredi. Les deux dirigeants sont convenus de bâtir une relation constructive de stabilité stratégique entre la Chine et les Etats-Unis, basée sur le respect, l'équité et la réciprocité, rapporte Xinhua.

Ils sont également convenus de se soutenir mutuellement, la Chine devant accueillir la réunion des dirigeants économiques de l'APEC 2026 en novembre et les Etats-Unis le sommet du G20 en décembre, et ont fait part de leur intention d'assister respectivement à l'événement organisé par l'autre partie.

Concernant l'Iran, Xi et Trump sont convenus que Téhéran devrait respecter son engagement de ne pas développer d'armes nucléaires. Aucun pays ni aucune institution ne doit percevoir de droits de transit pour le passage sur les voies navigables internationales, ont-ils déclaré.

En amont de cette visite d'Etat du président chinois, les équipes économiques et commerciales chinoise et américaine ont conclu leur dernier cycle de consultations à New York. Xi et Trump ont reconnu le rôle positif joué par le mécanisme de consultation économique et commerciale sino-américain, ainsi que les résultats des consultations menées par leurs équipes économiques et commerciales respectives, notamment la mise en place et le renforcement de mécanismes tels qu'un conseil commercial, un arrangement de réduction réciproque des droits de douane d'un montant de 30 milliards de dollars, ainsi que l'extension des acquis issus des consultations de Kuala Lumpur. Ils ont donné des instructions pour que ces résultats soient mis en oeuvre.

En ce qui concerne la coopération bilatérale dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, les deux dirigeants ont salué les résultats concrets obtenus. Récemment, les deux parties ont collaboré étroitement pour élucider conjointement plusieurs affaires liées à de nouvelles substances psychoactives et à des précurseurs chimiques, et ont procédé à l'arrestation de dizaines de suspects dans les deux pays, rapporte Xinhua.

En matière de l'intelligence artificielle (IA), ils sont convenus d'instaurer un dialogue sino-américain sur l'IA afin d'échanger leurs points de vue sur les risques et les avantages liés à l'IA. La prochaine session se tiendra en novembre. Un canal de communication dédié aux incidents liés à l'IA sera mis en place.

Selon le communiqué, la partie américaine se réjouit de l'arrivée prochaine de deux pandas géants prêtés par la Chine au zoo d'Atlanta.

Outre ces huit points, les armées chinoise et américaine sont convenues de signer dès que possible un protocole d'accord visant à renforcer la communication et la prévention en cas de crise.

Les deux armées poursuivront leur coopération dans la recherche des dépouilles de soldats américains en Chine, précise le communiqué.