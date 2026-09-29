Afrique: Volley - L'équipe de Tunisie championne du continent - Carton plein...

Un titre bien mérité qui devra pousser la Fédération à aller en profondeur vers les jeunes et le milieu scolaire pour élargir la base de l'élite.

Ainsi donc, la Tunisie s'est imposée en remportant son douzième titre africain. Elle établit un nouveau record du nombre de championnats. Ce nouveau titre continental qualifie la Tunisie pour le Championnat du monde 2027 et les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. La Tunisie a également dominé les récompenses individuelles : Oussama Ben Romdhane a été désigné meilleur joueur, Khaled Ben Slimane meilleur passeur et Tayeb Korbosli meilleur libéro.

Pour le président de la Fédération tunisienne de volleyball, Abdelmajid Kilani Jrad, c'est le carton plein. Lorsqu'il était arrivé à la tête de cette fédération dans laquelle il avait passé des années en tant qu'arbitre, il avait ce rêve caché en lui. Il n'a pas hésité à le déclarer, faisant valoir que son objectif était bien de relancer sérieusement le volleyball tunisien. Il a commencé par recruter un entraîneur de renom. Les joueurs ont été sérieusement motivés et le travail a été effectué proprement. Comme quoi, lorsque la volonté de se distinguer est réelle, rien n'est impossible.

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Pourtant, l'équipe égyptienne tournait bien. Elle a renouvelé son effectif et consolidé ses différents postes. Rien n'y fit, le métier des Tunisiens et leur belle technique individuelle ont fait la différence.

Et maintenant ?

Les Tunisiens sont qualifiés pour les compétitions internationales-phares. Mais la question qui se pose maintenant est bien de savoir si la Ftvb va se contenter d'exploiter ce succès jusqu'à l'user ou va-t-elle se lancer dans un autre défi qui est beaucoup plus important, celui de relancer le volleyball au niveau des équipes pour reconstituer une assise plus solide ?

Le volleyball tunisien a connu ses heures de gloire lorsque Kélibia était omniprésente, l'AS Marsa maintenait son emprise et Sfax avait sorti une génération de joueurs exceptionnels, sans oublier le CA et l'EST. C'est ce que l'on devrait viser pour relancer ce sport. Mais par où commencer ?

Par les scolaires où la Fédération pourrait parrainer dans chaque gouvernorat une ou deux équipes pour renflouer le choix et bâtir une véritable pyramide. Ce n'est nullement difficile et là, l'aide du ministère de la Jeunesse et des Sports pourrait être de première importance. Il pourrait assister logistiquement ce rapprochement pour atteindre les objectifs. Malheureusement, le milieu scolaire avec sa richesse est complètement délaissé.

Certes, avec l'organisation de notre vie sociale, le système scolaire ne s'adapte pas de manière pleine et entière, mais il est toujours possible de trouver un juste milieu pour faire oeuvre utile. Il est indéniable que le concours des autorités sportives est incontournable. La confiance et le sérieux qu'elles injectent tranquillisent et encouragent les parents à laisser leurs enfants fréquenter d'éventuels centres de préparation.

Il n'y a pas de raison qu'on remue ciel et terre pour ouvrir des centres pour le football et qu'on néglige le reste des disciplines sportives plus crédibles comme le volley et qui font rayonner le prestige de notre sport.