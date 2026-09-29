Afrique de l'Est: L'ancien envoyé américain Nagy qualifie la situation en Érythrée de « tragédie »

Addis Ababa — L'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires africaines, Tibor Nagy, a vivement critiqué les dirigeants érythréens et les conditions de vie de la population, qualifiant le pays de « voisin instable » dans la région.

Dans une récente interview accordée à Pulse of Africa, M. Nagy a déclaré que l'Érythrée avait connu des conflits avec tous ses voisins, y compris le Yémen, de l'autre côté de la mer Rouge.

Il a qualifié le président Isaias Afwerki de dictateur, affirmant : « Je l'ai qualifié de dictateur parce que je pense qu'il est un dictateur. »

Selon M. Nagy, l'Érythrée n'a pas de constitution, n'a jamais organisé d'élections et maintient ce qu'il a décrit comme un « service national à vie ».

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Il a également souligné la forte proportion de la population qui a fui le pays et le fardeau qui pèse sur ceux qui restent.

M. Nagy a déclaré que les Érythréens étaient confrontés à un « fardeau insupportable » et a critiqué la qualité de vie dans le pays, citant l'absence d'accès à Internet et d'autres formes d'isolement.

Il a rappelé s'être rendu en Érythrée et avoir constaté que les gens ne pouvaient pas utiliser de cartes de crédit et que le pays accusait un retard considérable dans des domaines qu'il considérait comme essentiels à la vie moderne.

Faisant référence à Isaias Afwerki, il a déclaré : « Isaias freine désormais l'Érythrée au lieu de la faire progresser. »

M. Nagy a également dénoncé ce qu'il a qualifié d'emprisonnement sans procès ni inculpation, ainsi que de nombreuses violations des droits de l'homme, qualifiant la situation de « tragédie » et de « véritable tragédie ».