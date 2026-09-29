Soudan: L'ambassadeur du pays à Tokyo examine la coopération avec une délégation de 'Japan Platform' .

29 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur du Soudan au Japon, S.E. El-Rayah Haidoub. s'est entretenu mardi au siège de l'ambassade à Tokyo avec une délégation de l'organisation Japan Platform, menée par son secrétaire général adjoint, Hiroaki Higuchi, en présence de la deuxième secrétaire, Basmala Montasir Mohamed. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts de la mission diplomatique pour mobiliser le soutien humanitaire et de développement du Japon, l'organisation regroupant plus de vingt-cinq ONG japonaises.

La réunion a permis de passer en revue les activités humanitaires de l'organisation au Soudan, où 15 projets ont été mis en oeuvre pour un coût de 355 millions de yens (environ 2,25 millions de dollars), tandis que 3 projets supplémentaires sont prévus d'ici la fin de l'année. La délégation a réaffirmé que le Soudan demeure une priorité absolue compte tenu de la situation humanitaire actuelle.

De son côté, l'ambassadeur a présenté un point sur les développements positifs dans le pays, assurant que l'ambassade est prête à accorder toutes les facilités nécessaires. Il a souligné que le matériel médical (notamment les sérums antivenimeux), les traitements contre les maladies tropicales comme le paludisme et la typhoïde, les denrées alimentaires ainsi que les tentes d'hébergement figurent en tête des priorités.

Les discussions ont également porté sur les défis logistiques auxquels l'organisation et ses partenaires font face. L'ambassadeur a promis de relayer ces préoccupations en coordination avec les autorités compétentes au Soudan. Enfin, les deux parties ont convenu de tenir une réunion élargie à la mi-octobre, réunissant toutes les organisations partenaires sous l'égide de Japan Platform, afin de renforcer la coordination et d'intensifier leurs efforts au Soudan.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.