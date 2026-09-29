Soudan: L'ambassadeur du pays à Tokyo examine la coopération avec une délégation de 'Japan Platform' .

L'ambassadeur du Soudan au Japon, S.E. El-Rayah Haidoub. s'est entretenu mardi au siège de l'ambassade à Tokyo avec une délégation de l'organisation Japan Platform, menée par son secrétaire général adjoint, Hiroaki Higuchi, en présence de la deuxième secrétaire, Basmala Montasir Mohamed. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts de la mission diplomatique pour mobiliser le soutien humanitaire et de développement du Japon, l'organisation regroupant plus de vingt-cinq ONG japonaises.

La réunion a permis de passer en revue les activités humanitaires de l'organisation au Soudan, où 15 projets ont été mis en oeuvre pour un coût de 355 millions de yens (environ 2,25 millions de dollars), tandis que 3 projets supplémentaires sont prévus d'ici la fin de l'année. La délégation a réaffirmé que le Soudan demeure une priorité absolue compte tenu de la situation humanitaire actuelle.

De son côté, l'ambassadeur a présenté un point sur les développements positifs dans le pays, assurant que l'ambassade est prête à accorder toutes les facilités nécessaires. Il a souligné que le matériel médical (notamment les sérums antivenimeux), les traitements contre les maladies tropicales comme le paludisme et la typhoïde, les denrées alimentaires ainsi que les tentes d'hébergement figurent en tête des priorités.

Les discussions ont également porté sur les défis logistiques auxquels l'organisation et ses partenaires font face. L'ambassadeur a promis de relayer ces préoccupations en coordination avec les autorités compétentes au Soudan. Enfin, les deux parties ont convenu de tenir une réunion élargie à la mi-octobre, réunissant toutes les organisations partenaires sous l'égide de Japan Platform, afin de renforcer la coordination et d'intensifier leurs efforts au Soudan.

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