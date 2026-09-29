Soudan: Al-Burhan s'entretient au téléphone avec le prince héritier saoudien

Le président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef des forces armées soudanaises, Lit-Gen Abdel Fattah al-Burhan s'est entretenu par téléphone ce mardi avec Son Altesse le prince Mohammed ben Salmane, prince héritier et président du Conseil des ministres d'Arabie saoudite.

Au cours de cet échange, Lit-Gen al-Burhan a réaffirmé la solidarité absolue du gouvernement et du peuple soudanais envers le Royaume d'Arabie saoudite frère, condamnant fermement les agressions dont il fait l'objet. Il a également réitéré le soutien du Soudan aux mesures prises par Riyad pour préserver sa souveraineté et sa sécurité, tout en saluant les positions constantes de l'Arabie saoudite en faveur de l'unité, de la souveraineté et de la stabilité du Soudan.

De son côté, le prince héritier saoudien a exprimé ses remerciements et sa gratitude pour le soutien continu du Soudan. Il a réaffirmé le profond attachement du Royaume à la stabilité du Soudan, ainsi qu'à la préservation de sa souveraineté et de son intégrité territoriale.