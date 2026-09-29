Soudan: La conférence sur les ports qualifiée de « tournant stratégique » pour l'investissement

La Secrétaire générale de l'Autorité nationale de l'investissement Mme Ahlam Madani a affirmé que la Conférence internationale sur les ports soudanais constitue un tournant stratégique majeur pour l'investissement, reflétant la volonté de l'État de moderniser ses infrastructures portuaires afin de dynamiser l'économie nationale.

Dans une déclaration à l'agence SUNA, elle a précisé que cet événement, récemment coorganisé à Port-Soudan par l'Autorité des ports maritimes et l'Académie arabe des sciences, technologies et transport maritime, intervient à un moment crucial pour exposer les opportunités prometteuses du secteur maritime.

Mme Mahdi a souligné que Port-Soudan, grâce à son emplacement stratégique sur la mer Rouge, est idéalement positionnée pour devenir un hub régional pour le commerce et la logistique. Elle a également rappelé que le code des investissements garantit de nombreux avantages incitatifs, réitérant que l'Autorité reste ouverte à tous les investisseurs.

Enfin, elle a souligné que la forte participation d'experts, d'institutions internationales et du secteur privé témoigne de l'intérêt mondial pour le potentiel économique du Soudan.