Ile Maurice: Maurice et la France renforcent leur coopération en matière de protection des femmes

Le nouvel ambassadeur de France à Maurice, Alexis Loyer, a rencontré la Première ministre par intérim et ministre de l'Égalité des genres et du Bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, ce mardi 29 septembre.

Au coeur des échanges : la coopération bilatérale, les projets soutenus par l'Agence française de développement (AFD), notamment Lumin'îles, ainsi que la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et le féminicide.

Une délégation mauricienne se rendra prochainement à La Réunion pour découvrir le programme «Mon Shérif», qui permet aux victimes de violences de bénéficier d'un dispositif d'alerte connecté et discret. Cette visite sera l'occasion de partager les expériences et les bonnes pratiques entre Maurice et La Réunion afin de renforcer les actions de prévention et de protection des victimes.