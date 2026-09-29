Sénégal: Saly Sarr plaide pour la poursuite du programme de bourses de la CONFEJES dédié aux jeunes athlètes

Dakar — La spécialiste sénégalaise du triple saut, Saly Sarr, a plaidé mardi pour la poursuite du programme d'accompagnement de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) consistant à octroyer des bourses aux jeunes athlètes originaires des pays concernés.

"Je remercie la CONFEJES pour son accompagnement. Je l'incite à continuer d'octroyer des bourses aux athlètes des pays francophones", a-t-elle déclaré.

Saly Sarr a été reçu le même jour par la secrétaire générale du CONFEJES, Louisette-Renée Thobi Etame Ndedi, à qui l'athlète sénégalaise a présenté ses dernières médailles remportées dans des compétitions internationales.

Ancienne boursière du CONFEJES, Saly Sarr a réalisé une saison exceptionnelle, en remportant la première édition du World Athletics Ultimate Championship, le 13 septembre dernier, à Budapest (Hongrie).

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La reine de l'athlétisme sénégalais a rappelé avoir débuté sa carrière avec une bourse du CONFEJES avant de décrocher une bourse olympique.

Elle a remercié la CONFEJES, tout en l'exhortant à continuer d'octroyer des bourses aux athlètes francophones, afin de contribuer à les mettre dans des conditions idéales de performance.

La secrétaire générale du CONFEJES a salué "l'humilité" de la spécialiste sénégalaise du triple saut.

"C'est une fierté pour la CONFEJES, en ce moment où les ressources sont très rares, de réussir à mettre le pied à l'étrier à cette grande championne que nous avons détectée", a déclaré Louisette-Renée Thobi Etame Ndedi.

Elle a assuré que la CONFEJES va continuer à travailler pour chercher des bourses aux athlètes francophones, rappelant que la France, un de ses membres les plus importants, est le principal bailleur de son programme d'accompagnement des athlètes.