Sénégal: Le projet de loi prorogeant la validité de la carte d'identité biométrique renvoyé en commission

Dakar — Le projet de loi sur la prorogation de la validité de la carte d'identité biométrique CEDEAO, à l'ordre du jour de la plénière de l'Assemblée nationale ce mardi matin, a été renvoyé en commission, sur demande du président de la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains, Abdoulaye Tall.

"Conformément à l'article 84 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je demande le renvoi en commission saisie au fond pour un nouvel examen de ce projet de loi", a sollicité le président de la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains, Abdoulaye Tall.

Il devait être question de modifier l'article 3 de la loi n° 2016-09 du 14 mars 2016 instituant une carte d'identité biométrique CEDEAO, relatif au nombre de cartes valables pour une durée de dix (10) ans, devant arriver à expiration.

Le vice-président de l'Assemblée nationale, Ismaïla Diallo a accédé à sa demande, déclarant que l'examen du projet de loi n° 21/2026 modifiant la loi n° 2016-09 du 14 mars 2016 instituant une carte d'identité biométrique CEDEAO est renvoyé en commission.

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Dans ses motifs, M. Tall a souligné que les arguments du ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, sur la prorogation de la durée de validité des cartes d'identité biométrique ne sont "pas suffisants", ajoutant qu'ils suscitent "beaucoup d'interrogations" dans un "contexte pré-électoral".

"Le texte évoque la clause qui concerne la force majeure, soulevant des interrogations. Et l'on se demande si cela n'impliquerait et ne justifierait pas des reports interminables [des élections]. Mais il y a aussi le coût et le financement, avec l'attribution du marché [de confection des cartes], la question de la souveraineté, sans compter l'impact que cela aura sur la diaspora", a fait valoir Abdoulaye Tall.